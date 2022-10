L’Ajuntament amplia fins a cinc les estacions de bicis de préstec

L’Ajuntament de Meliana ha instal·lat tres estacions de bicis de préstec més al municipi del servei BiciMeliana. Concretament al nucli de Roca, al costat de l’abaixador de rodalies de Renfe; al passeig Joanot Martorell, al centre del poble, i a la confluència del carrer Rei en Jaume amb l’avinguda Constitució.

Estacions que s’afigen a les dos ja existents a l’estació del metro, al jardí del carrer Juli Benlloch, i a l’entorn del carril bici de la Via Xurra en la seua connexió cap a Albalat dels Sorells, al carrer Blasco Ibáñez. Cada estació nova compta amb 8 punts. La gestió del servei, per dos anys, correspon a l’empresa MOVUS, Mobilitat Urbana Sostenible, SL, que ha sigut l’adjudicatària per un total de 60.621 €.

L’actuació s’ha realitzat amb una subvenció de 25.050 € de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).

Aquestes estacions estan integrades dins de la xarxa d’estacions de l’àrea metropolitana de València, MIBISI, que actualment inclou 13 municipis i compta amb unes 140 estacions i un miler de bicicletes, i està interconnectada amb el servei de la ciutat de València, ValenBisi, amb estacions d’intercanvi.

Com explica la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris, “l’emergència climàtica ens exigeix ja canvis reals en àmbits importants com ara la transició energètica cap a les energies verdes, la separació efectiva dels residus sòlids urbans en origen o el model de mobilitat. I des de l’Ajuntament volem donar resposta als tres. El canvi de model de mobilitat motiva l’aposta per la xarxa de bicis de préstec a Meliana i la nostra zona d’influència”.

De fet, ara Meliana es troba ja connectada amb aquest sistema amb els municipis d’Alboraia, Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Vinalesa i Foios, a més de València ciutat. I podem moure’ns per dos de les xarxes més dinàmiques i més utilitzades, el carril bici de la Via Xurra i l’Anell Verd metropolità, en aquest cas tant cap al nucli de Roca, la mar i Port Saplatja com cap a Alfara del Patriarca i la resta de pobles de la Mancomunitat del Carraixet.

A més, les obres de la nova rotonda de la CV-300 amb el nou accés sud cap a Foios han connectat els dos municipis amb carril bici. Per això, la responsable insisteix: “És molt convenient que la resta de municipis de l’Horta Nord vagen incorporant-se a la xarxa, com ja ocorre a l’Horta Sud, perquè la capacitat de mobilitat siga completa, especialment en el cas d’Almàssera i Albalat dels Sorells”.

En el cas de Meliana, s’ha generat ja una xarxa de cinc estacions que permet disposar d’una estació de bicicletes de préstec relativament a prop de tots els domicilis del municipi i als diferents nuclis. Queda pendent la ubicació de l’estació del nucli de Nolla, vinculada a la pròxima finalització de les obres de connexió, amb ciclovia, del nucli de Meliana amb el nucli de Nolla i amb el palauet de Nolla. Finalment, Peris indica: “Aquesta actuació forma part del desplegament del Pacte de les Alcaldies europeu per a la reducció de les emissions de CO2 i l’estratègia europea ViuHo, elaborada conjuntament amb Foios i Albalat dels Sorells”. Els veïns i les veïnes de Meliana es poden donar d’alta en la plataforma de MIBISI, el Servei Metropolità de Bicicleta Pública de València, www.mibisivalencia.es