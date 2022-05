Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Maite Ibáñez presenta el programa que “reforça la seua aposta per les propostes en contacte amb la naturalesa”

Estiu Jove, el programa d’oci educatiu que ofereix la Regidoria de Joventut durant el període estival, inclou activitats esportives, culturals, formatives i a l’aire lliure. La nova edició d’esta iniciativa municipal destinada a joves de la ciutat de 10 a 30 anys, es desenvoluparà entre el 29 de juny i el 31 d’agost i oferta quasi 1600 places.

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha donat a conéixer hui este programa que compta amb cursos, tallers i tota mena de propostes dirigides a la gent jove, com activitats en contacte amb la natura, esportives, circuits multi aventura, campaments, futbol femení, producció musical, cursos d’anglés i valencià, rutes guiades nocturnes o tallers de pintura, còmic, teatre, dansa i gastrociència. “L’objectiu d’estes activitats, que són gratuïtes, és facilitar que les persones joves gaudisquen de l’estiu de la millor manera, aprenent i socialitzant mitjançant activitats d’oci saludable”. “També volem donar suport als qui vulguen millorar la seua formació, i al mateix temps, afavoreix la conciliació de la vida personal i laboral de les famílies”, ha explicat l’edil.

Maite Ibáñez, que ha indicat que amb este programa “l’Ajuntament vol facilitar la realització d’activitats formatives, esportives, culturals i a l’aire lliure”, ha assegurat que “el fet de practicar un oci saludable i educatiu és garantia d’una millor qualitat de vida i benestar”. Per això, “tenint en compte les demandes de la gent jove i l’èxit que ha tingut el programa d’oci saludable d’esta primavera, hem augmentat les activitats d’aventura i les excursions per la natura, i hem incorporat novetats”.

Estiu Jove, per primera vegada, en el CMJ de la Malva-rosa

Estiu Urbà es realitzarà a través dels Centres Municipals de Joventut de Patraix, Orriols, Russafa, Campanar, Grau Port i, per primera vegada, en el nou CMJ de la Malva-rosa. Es duran a terme activitats en piscines, en la naturalesa a través del Casal d’Esplai del Saler, tallers de reciclatge, música i altres activitats en els barris.

Estiu Nàutic es desenvoluparà a la Marina, on cada matí es realitzaran tres activitats nàutiques diferents, com windsurf, paddle, caiac, i surf.

En Estiu a la natura els joves interessats podran realitzar activitats en la natura i d’aventura, com ràfting, barranquisme, ruta de canoes, caiac, escalada, espeleologia, tirolina o senderisme.

Es recuperen els campaments

Com a novetat, es recuperen els campaments, que no es van poder fer els últims anys a conseqüència de la pandèmia, i ara serà un per setmana de dilluns a divendres, per a xiquets de 12 a 16 anys.

Entre els Tallers d’Estiu destaquen els de futbol femení, escalada en rocòdrom, artístics, de teatre, de dansa (inclusiva, contemporània, urbana…), de còmic i, com a novetat, els de producció musical, DJs i Sono.lab.

Una altra novetat d’esta edició és la sèrie de rutes nocturnes guiades, així com els tallers de gastrociència, en els quals es podrà aprendre a elaborar divertides i innovadores receptes com les que es preparen en els moderns laboratoris de cuina mentre es descobreix la seua explicació científica.

Finalment, Estiu d´Idiomes, ofereix cursos d’anglés B1, B2, C1, i conversa en anglés, així com cursos en valencià B1, B2, C1 i conversa.

Podran inscriure’s totes les persones joves que visquen o estudien a València, o siguen fills de persones que treballen en este municipi. Les persones interessades podran realitzar la sol·licitud de plaça a través de la pàgina web de la regidoria de Joventut, https://www.joventut-valencia.es/.

La inscripció s’obrirà 15 dies abans de l’inici de cada activitat, i l’adjudicació de places es realitzarà per ordre d’inscripció. El període d’inscripció començarà en unes setmanes. Aquelles inscripcions que no aconseguisquen plaça quedaran en llista d’espera. Es reserva un 10% de places per a joves en situació de vulnerabilitat socioeconòmic

