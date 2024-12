Metrovalencia recupera el 80% del servei després de les inundacions

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat la recuperació parcial i total de diverses línies de Metrovalencia després de les greus afectacions ocasionades per les inundacions del 29 d’octubre.

Des d’este dimarts, les Línies 3, 5 i 9 tornen a operar completament, mentre que les Línies 1, 2 i 7 ho fan parcialment.

Amb això, el 80% dels usuaris recuperen la normalitat, xifra que suposa 240.000 viatgers diaris dels 300.000 habituals abans de la catàstrofe.

Acompanyat pel conseller Vicente Martínez Mus, Mazón ha destacat l’esforç dels equips tècnics per avançar la reobertura de les línies i el compromís de la Generalitat amb la mobilitat de les persones afectades. A més, ha recordat la ràpida recuperació de 17 de les 18 carreteres autonòmiques afectades i la posada en marxa de 25 línies d’autobús alternatives, part de les quals es redirigiran ara per reforçar les connexions encara sense servei ferroviari.

El servei complet de Metrovalencia es recuperarà progressivament. Per a principis de 2025, s’espera un gran intercanviador a València Sud per millorar la mobilitat amb les línies d’autobús. A més, en el primer semestre del mateix any, es reobriran els trams restants de les Línies 1, 2 i 7. Les obres de renovació de les vies afectades, amb una inversió superior als 40 milions d’euros, continuaran fins a restaurar completament el servei.