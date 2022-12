• El portaveu del PP en la Diputació de València considera que “asfixiant a un dels nostres sectors tradicionals més internacions perden tots els valencians”



• Mompó critica la “deixadesa” per part de les diferents administracions i recorda que “la declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco no s’entén sense la pirotècnia”

El portaveu del Partit Popular en la Diputació de València, Vicent Mompó, ha anunciat que el seu grup exigirà en el pròxim ple de la institució provincial “solucions urgents per al sector de la pirotècnia a la Província de València”. Un col·lectiu que passa un dels seus pitjors moments a causa de les restriccions que afecten les empreses de pirotècnia valencianes, com la de no poder disparar a 500 metres de massa forestal o la prohibició a València de disparar pirotècnia recreativa durant l’any, excepte en Falles.

El portaveu del PP en la Diputació de València considera que “asfixiant a un dels nostres sectors tradicionals més internacions perden tots els valencians, a més del nostre patrimoni festiu i cultural, i ha recordat que la pirotècnia és una part important de la declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Unesco”. “Demanem que se’ls escolte i s’atenga la seua petició de modificar la normativa perquè es faça compatible el tret de cada producte pirotècnic amb la protecció de les masses forestals”, ha dit.

“Parlem d’un sector que, com tots els altres, està patint la pujada dels preus de tots els materials i que ja venia molt ressentit de la pandèmia”, ha lamentat Mompó.

Per a concloure, el portaveu popular ha recordat que, a més, des de l’Associació de Pirotècnics de la Comunitat Valenciana denuncien un important problema d’inseguretat jurídica. “Des de Piroval alerten d’un problema competencial entre la Delegació de Govern i la Conselleria d’Indústria a l’hora de la valides dels informes”, ha explicat Mompó, qui ha assenyalat que això és una falta de gestió i de serietat de les actuals administracions.