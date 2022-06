El Fòrum Veïnal de Museros, amb la col·laboració de l’Ajuntament, impulsa una iniciativa per a donar a conéixer i potenciar l’actitud acollidora que caracteritza al municipi.



Durant 2022, el Fòrum Veïnal de Museros, conformat per associacions del poble i veïnat a títol individual, s’ha reunit periòdicament per a definir i impulsar una Xarxa d’Espais Amigables. Aquesta iniciativa pretén fer visible i reforçar el potencial comunitari dels equipaments locals i de les associacions, a l’hora de facilitar la vida quotidiana del veïnat i enfortir les relacions socials.

Un tríptic informatiu recull els espais adherits a la xarxa, els quals compten amb una placa identificativa en la façana. Per la seua part, aquests es comprometen a tindre una actitud sensible per a atendre qualsevol persona que es trobe en una situació d’urgència especial (mareig, desorientació, assetjament, etc.). A més, intentaran garantir la confortabilitat de totes les persones veïnes que es vulguen apropar a l’espai, atenent la seua diversitat i les seues necessitats vitals.

Segons l’alcaldessa de Museros, Cristina Civera: “es tracta d’una iniciativa molt bonica que pretén posar en valor una inquietud que encara mantenim als pobles: cuidar del veïnat i fer xarxa entre nosaltres”. I és que, en certa manera, aquesta proposta promoguda per l’òrgan de participació municipal, vol mantindre i estendre les pràctiques de cures veïnals a tots els espais de trobada. I, important, sense perdre de vista que l’objectiu és potenciar relacions igualitàries i inclusives.

A la fi, es tracta d’una iniciativa que establirà aliances de treball conjunt entre veïnat, associacions locals i administracions diverses (com ara l’Ajuntament o el Centre de Salut). De fet, en el marc d’aquest projecte, el personal tècnic vinculat als equipaments públics farà una sessió formativa després de l’estiu. A més, es pretén que en un futur la xarxa cresca tot comptant amb el comerç local i als negocis d’hostaleria que ho desitgen. Segons el tinent alcalde, Vicent Pérez, “els bars i les tendes són espais de trobada i de relació veïnal, és molt interessant que es puguen sumar a aquest projecte en un futur”.