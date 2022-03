Museros lliurament els premis de la campanya de Sant Valentí

El total dels premis repartits ascendeix a quasi 800 euros



Fa uns dies, l’Ajuntament de Museros va entregar en el seu saló de plens els premis corresponents a la campanya de Sant Valentí, una campanya organitzada des de la Regidoria de Comerç juntament amb l’associació de comerciants de la localitat (CAMU) i una altra entitat financera.



Enguany, a través de compres encadenades en el comerç local, s’ha sortejat entre la clientela una sèrie de targetes moneder per a consumir en comerços i restaurants de la localitat, així com una escapada romàntica per a dues persones en un hotel conegut d’Altea.



Les persones encarregades d’entregar els premis a les persones guanyadores del sorteig van ser l’alcaldessa de la localitat, el regidor de comerç, representants de CAMU i el director de l’entitat financera.

En començar l’acte, l’alcaldessa de Museros, Cristina Civera, va dir unes paraules de felicitació a les persones guanyadores i agraïment a les persones que han organitzat aquesta iniciativa, posant l’accent “en el valor que té ajudar i fomentar les compres en el comerç local a través de les campanyes comercials”.



Després, el regidor de Comerç, Juan José Carrión, ha explicat que “des de l’àrea de comerç es continuarà impulsant i col·laborant de manera estreta i continua amb el teixit comercial del poble, duent a terme diferents accions comercials destinades a incentivar l’ús del comerç i sobretot a afavorir a aquest teixit empresarial tan important, motor essencial d’una part de la nostra economia”



Des de l’Ajuntament informen que l’import total dels premis ascendeix a quasi 800 euros.

