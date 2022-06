El Fòrum Veïnal ha celebrat una activitat participativa en el poliesportiu municipal

per a exposar i constatar que Museros és un poble acollidor

Dissabte passat, 18 de juny de 2022, el Fòrum Veïnal de Museros, configurat per representants dels veïns i veïnes i del teixit associatiu del poble, va presentar en les instal·lacions de la piscina municipal la iniciativa impulsada per la seua segona edició: la Xarxa d’Espais Amigables. Es tracta d’una proposta en clau sociocomunitaria, treballada juntament amb una Taula Tècnica Intersectorial i secundada per les persones que conformem el govern municipal, que pretén posar en valor les cures entre veïns i veïnes i, al seu torn, estendre aquests codis afectius als espais institucionals.

Així, a aquesta xarxa s’han adherit equipaments públics i locals associatius amb seu, com ara: el Centre de Salut, l’Ajuntament, el Centre de Dia, l’Agència Municipal de Lectura, el Espai Jove, la Casa de Cultura, el Poliesportiu Municipal, l’Institut Secular Obreres de la Creu (Mil.Una Museros ISOC), la Societat Unió Musical de Museros (SUMM), la Falla de Museros, la Falla es Castell, la Penya Taurina Sant Roc, la Penya Taurina Gent Jove, la Penya Taurina els de la Per, i la Penya Taurina els Valents.

El compromís d’aquests espais comporta procurar una mirada atenta a les necessitats de les persones usuàries i de les persones no usuàries que en un moment de vulnerabilitat puguen requerir suport. Aquestes pràctiques s’entenen des de l’actitud empàtica i pacient cap a persones amb dificultats de mobilitat, cognitives o d’integració, fins a l’oferiment d’un got d’aigua, anar al lavabo o un seient per a reposar en cas de mareig, desorientació, o alimentar a un bebé. Això queda reflectit en la imágen gràfica de la iniciativa, i les plaques instal·lades en cadascun dels espais membres de la xarxa amb la seua designació i pictogrames.

El projecte s’ha difós a través d’una campanya comunicativa pels canals oficials de l’Ajuntament, com per exemple el canal de Youtube, i també per l’acció en la piscina, en la qual els i les membres del Fòrum van explicar què representa ser un Espai Amigable i van recollir anècdotes pròpies dels i les banyistes de Museros que demostraven que, en efecte, es tracta d’un poble acollidor, com per exemple, ajudar persones majors a carregar la compra, oferir el telèfon per a cridar als seus pares a xiquets que havien perdut les claus, protegir companys o companyes que estaven patint assetjament o retornar objectes perduts. La participació va ser molt alta per part de gent de totes les edats (des de bebés a persones de la tercera edat).

La repercussió de la iniciativa ha sigut considerable de manera que, segons compte Vicente Pérez Costa, tinent d’alcalde: “diversos comerciants del poble han contactat ja amb l’Ajuntament preguntant per la implementació de la segona fase del projecte, en la qual s’adherirà a la xarxa el comerç local”.

També, l’alcaldessa Cristina Civera Balaguer ha declarat que aquesta ampliació “està prevista per al tercer trimestre de 2021, juntament amb una formació en perspectiva de gènere per als espais integrants de la xarxa, i la possible extensió de la denominació a esdeveniments socials i culturals de tall festiu i esportiu”.