L’handbol continua sent un dels esports més estimats per les i els joves del nostre poble. I així ho demostra la gran quantitat d’esportistes inscrits a l’Escola Municipal de Picassent: vora 100 xiquets i xiquetes formen les set plantilles de l’escola, en diferents categories, a més de l’equip sénior.

El passat 16 de setembre, l’Escola Municipal d’Handbol i el Club d’Handbol de Picassent presentaven a totes les seues jugadores, jugadors i cos tècnic, davant el públic assistent. El regidor d’Esports, Hector Pradas, presenciava este acte oficial al pavelló municipal i, a continuació el primer partit amistós de la temporada, davant el CB Torrent. El curs 2022-23 començarà, tant per a l’equip adult, de Sénior Territorial Femenina, com per a la resta de categories, a partir del pròxim mes d’octubre.