Óscar Puente detalla el plan de recuperación tras la DANA en València

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Óscar Puente, ha visitat València per a supervisar les actuacions de recuperació de la mobilitat després de la DANA, destacant la ràpida resposta davant dels danys a infraestructures com el riu Magre i el barranc del Poyo.

En una roda de premsa, Puente ha agraït l’esforç dels operaris, voluntaris i cossos de seguretat, subratllant que “s’ha afrontat el més immediat, però queda molt per fer per a retornar València al seu estat i preparar-la per al futur”.

Entre les actuacions destacades, es troba la reobertura de la A-3, la V-30 i la V-31, així com la posada en marxa de serveis provisionals en rodalies. El ministre ha anunciat que per al 22 de desembre es preveu la plena operativitat de les línies C-1 i C-2, mentre que la C-3 arribarà fins a Aldaia. Respecte al baipàs, ja en ús, es reconstruirà amb criteris mediambientals avançats, mentre que altres carreteres i ponts estatals han requerit una inversió addicional de 78 milions d’euros.

Sobre el transport ferroviari de mercaderies, Puente ha destacat la importància de millorar la connexió amb el port i ha afirmat que ja s’està treballant en una ampliació que redueixi el trànsit de camions per les vies urbanes. Així mateix, s’ha creat un