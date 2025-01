Picassent exigix celeritat a la conselleria en la reparació dels camins rurals

El conseller d’Agricultura visita el municipi per a comprovar l’estat del terme després de la DANA

El conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, ha visitat aquest divendres Picassent per a comprovar en primera persona l’estat del terme i els treballs de reparació que s’estan realitzant després de la DANA del passat 29 d’octubre.

En la seua visita, el conseller ha estat acompanyat per la directora general de Producció Agrícola i Ramadera, Mª Àngels Ramón-Llin, i per membres de la corporació municipal, amb els qui ha comprovat in situ els importants danys que encara hui s’aprecien en multitud de camins i parcel·les agrícoles del municipi.

En total, es van registrar 158 incidències causades per la barrancada, de les quals el propi ajuntament ja ha actuat en desenes, principalment en labors de neteja i reposició provisional d’accés a habitatges o terrenys agrícoles. La Generalitat, per part seua, té previst dur a terme 38 actuacions, de les quals ja ha iniciat 5 a través de l’empresa PAVASAL.

Davant aquesta situació, el regidor d’Agricultura, Salvador Morató, ha traslladat al conseller “la necessitat d’agilitzar les intervencions perquè no s’eternitze la reconstrucció del terme, sobretot tenint en compte que en aquestes dates hi ha molts camps en plena recol·lecció i amb molt difícil o impossible accés a les seues explotacions agrícoles”.

Les primeres actuacions executades per l’ajuntament van assegurar la mobilitat dels diferents nuclis urbans i residències disseminades pel terme, garantint que no existisca cap habitatge incomunicat en l’actualitat. La següent fase es va centrar en els accessos als camps i en la reconstrucció de diferents infraestructures molt danyades, com a carreteres i ponts.

En la trobada de hui entre govern autonòmic, ajuntament i empresa contractista, s’ha remarcat la urgència d’alguns treballs i el compromís per part de la conselleria de prioritzar i agilitzar en la mesura que siga possible les intervencions pendents.