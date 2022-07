Colomer reitera el suport de Turisme a la celebració de festivals musicals perquè “són una fàbrica de futurs turistes”

El secretari autonòmic de Turisme ha participat en la roda de premsa de presentació del Zevra Festival

El secretari autonòmic de Turime, Francesc Colomer, ha reiterat el suport de Turisme a la celebració de festivals musicals en la Comunitat Valenciana a través de l’impuls de la marca turística Mediterranew Musix.

Així s’ha pronunciat Francesc Colomer en la roda de premsa de presentació del Zevra Festival, on ha participat juntament amb l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, i amb el subdelegat del govern, Luis Felipe Martínez.

Francesc Colomer ha recalcat que “necessitem la música i transformar-la en producte turístic”, per això des de Turisme Comunitat Valenciana s’ha impulsat la marca Mediterranew Musix.

El titular de Turisme també ha assenyalat que els festivals “són una tremenda fàbrica de futurs turistes” perquè reben molts visitants, i ha recalcat que a través dels festivals “el món ens mira i valora la nostra hospitalitat”.

Colomer ha assenyalat que després de dos anys molt difícils per la pandèmia per al sector turístic i dels festivals musicals “ací estem de nou” i ha agraït l’esforç que ha realitzat el municipi de Cullera per a conjuminar diferents propostes i multuiproductos “amb capacitat de seduir des de la qualitat per a convertir-se en referent”.

Per part seua, l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha agraït a Turisme Comunitat Valenciana el suport per a posar en marxa esdeveniments com Zevra Festival, el Medusa Festival i, a més, enguany el nou festival d’òpera CullerArts.

Jordi Mayor ha assenyalat que gràcies a aquests festivals “molta gent coneixerà Cullera” i ha recalcat que a més “ens permet entrar en determinats segments i convertir-nos en referent com a destí turistico”.

El subdelegat del govern, Luis Felipe Martínez ha reiterat la col·laboració i coordinació de les diferents administracions per a posar en marxa el Zevra Festival. A més, ha destacat el pla de seguretat que s’ha posat en marxa per al perfecte funcionament del festival, amb la presència de tota mena d’agents de seguretat.

Zevra Festival és un esdeveniment dels creadors del Medusa Festival, que se celebrarà a Cullera del 22 al 24 de juliol i que combina música, art, moda i gastronomia.