Puja l’atur a la Comunitat Valenciana

Primers dies del mes i primeres dades a tindre en compte en matèria laboral, durant les primeres hores del matí s’han donat a conèixer per part del govern les dades de l’atur corresponents a l’agost del present curs. Tot i que, a nivell nacional, l’atur estiga en cotes molt llunyanes a les del període de rescissió econòmica de la passada dècada, la Comunitat

ha registrat la tercera major pujada de l’atur entre totes les Comunitats Autònomes el passat mes.

En dades exactes, l’atur registrat a l’agost va augmentar un 2’02% al territori valencià, de manera que el nombre de persones sense feina al Servei Públic de Feina Estatal (SEPE) es va situar en 352.825. En xifres absolutes, l’increment d’aturats a la Comunitat durant l’agost fou d’un total de 6994 persones, el tercer més elevat per darrere d’Andalusia i Catalunya. Esta és una xifra estructural ja que estes són també les Comunitats Autònomes que més persones registren d’alta durant l’estiu vinculades al sector serveis i hostaleria.

En el conjunt d’autonomies, el nombre de parats registrats en les oficines del serveis públics de feina ha augmentat en 40.428 en agost, un 1’4% més que en juliol i torna a situar-se per damunt dels 2’9 milions d’aturats, concretament 2.924.240 aturats segons les dades publicades este divendres pel Ministeri de Treball i Economia Social.

En comparació amb les dades d’agost de l’any 2021, l’atur s’ha reduït en 409.675 persones, o el que és el mateix, un 12,29%. En termes desestacionalitzats, l’atur puja en agost en 3184.

Cal recordar que el total de parats és el més baix d’un mes d’agost des de l’any 2008.

Desglossats, l’atur va repuntar a l’agost en construcció en un 2’23% amb 5095 aturats més, seguit d’Industria, amb 4974 nous aturats. També es va incrementar en el sector serveis, on l’atur va repuntar un 1’85%. Baixa en agricultura. Per sexes hi ha 22.613 noves aturades per 17.815 homes.