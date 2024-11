Quart de Poblet donarà ajudes directes a les persones afectades per la DANA

En un ple extraordinari, en el qual s’ha guardat un minut de silenci, s’ha aprovat la creació d’un Pla de Mesures Municipals “Ajudes DANA 2024”, amb càrrec al Fons de Contingència

L’objectiu és que les persones afectades puguen cobrir les despeses per les inundacions en habitatges i comunitats de propietaris

El ple l’Ajuntament de Quart de Poblet ha aprovat per unanimitat, en sessió extraordinària, la creació d’un Pla de Mesures Municipals “Ajudes DANA 2024”. Amb aquest Pla es vol contribuir a contrarestar, en la mesura que siga possible i en l’àmbit de les seues competències, les greus conseqüències que aquesta devastadora DANA ha provocat a veïns i veïnes del municipi.

El Pla s’executarà, inicialment, amb càrrec al Fons de Contingència, que disposa d’un crèdit de 50.000 euros. No obstant això, una vegada analitzades les necessitats de la població i, en cas de ser necessari, el pressupost inicial es podrà ampliar per transferència de crèdits o incorporació de romanents amb càrrec al Pressupost de 2025.

El Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana han posat en marxa diverses mesures econòmiques i tributàries. No obstant això, molts habitatges i comunitats de propietaris, a més de perdre estris i béns materials, han hagut d’avançar despeses de neteja en els seus baixos, garatges i trasters, despeses que, en principi, no són imputables a les ajudes vigents. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament s’articularan tots els recursos econòmics i humans dels quals es disposa, per a prestar tot el suport necessari a la ciutadania en aquests difícils moments que estem vivint.

L’alcaldessa, Cristina Mora, ha assenyalat que “lògicament, encara és prompte per a quantificar els danys, i Secretaria de l’Ajuntament està analitzant les ajudes estatals i autonòmiques amb les diferents àrees amb la finalitat de poder publicar, al més prompte possible, les bases que regulen aquestes ajudes. Ara bé, hem volgut bloquejar aquest Fons de Contingència per a rescabalar a tots els afectats i afectades del nostre municipi”. Mora ha afegit que “ens queden mesos de dur treball i, encara que els danys materials en habitatges són menors a Quart de Poblet que en altres municipis de la zona 0, ens sentim en l’obligació de donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes, i creiem que hem de ser ací, tots i totes, sense diferències, perquè davant situacions de crisis, és quan es veu la qualitat política i democràtica de les institucions, dels partits i de les persones”.