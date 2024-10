Quart de Poblet ha rebut la Reíal Senyera que custodiarà durant tot un any

· Aquest diumenge ha tingut lloc el tradicional trasllat des de Xirivella a Quart de Poblet, un acte que l’Agrupació de Falles Túria celebra des de la seua fundació en 1985-1986

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha rebut aquest diumenge la Reial Senyera que ha sigut traslladada, com és tradició, des de Xirivella.

L’Agrupació de Falles Túria organitza el trasllat tots els anys, des de la seua fundació en 1985-1986. Les 13 comissions falleres de tots dos municipis han participat en l’emblemàtic acte que simbolitza la unió del món faller dels dos pobles.

Entorn de les 11 del matí, solemnement des del balcó de la Casa Consistorial de Xirivella, s’ha procedit a l’arriat de la Senyera amb tots els seus honors pertinents, per a procedir al seu trasllat fins al parc de San Onofre de Quart de Poblet, des d’on s’ha desenvolupat el recorregut fins a les portes de l‘Ajuntament on la Fallera Major de València, Berta Peiró García, acompanyada per la seua Cort d’Honor, han format un arc entorn de la Senyera, que s’ha hissat mentre ha sonat l’himne regional, interpretat per l’Agrupació Musical l’Amistat. Posteriorment s’ha disparat una mascletá aèria.

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, acompanyada per la seua homòloga de Xirivella, Paqui Bartual, la presidenta de l’Agrupació de Falles Túria, Judit Romero, i la secretària, María Rubio, ha procedit a la signatura protocol·lària de l’acta de cessió i custòdia municipal de la Real Senyera.

La Senyera romandrà a l’Ajuntament de Quart de Poblet durant tot un any.