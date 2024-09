Quart de Poblet impartirà educació viària també a l’alumnat de Batxiller

L’Ajuntament sorteja dues bicicletes entre els inscrits en la “Ruta per Quart de Poblet” que se celebrarà amb motiu de la Setmana Europea de Mobilitat

Destacats:

-El programa d’Educació Viària a l’alumnat d’Infantil i Primària és un dels més sol·licitats pels col·legis del municipi

-S’ensenyaran les normes de circulació als més majors, amb especial recalcament a les de l’ús del patinet i de la bicicleta

-Incentius fiscals, rutes sostenibles, quilòmetres de carril bici o que el vianant sempre tinga preferència, són unes altres de les iniciatives posades en marxa en la localitat

-La Setmana Europea de la Mobilitat a Quart de Poblet es converteix en un gran aparador per a fomentar els desplaçaments, saludables sostenibles i assegurances.

– El centre de càrrega de vehicles elèctrics estarà en funcionament abans que finalitze l’any

La Setmana Europea de la Mobilitat arranca a Quart de Poblet amb moltes novetats i ampliació de les iniciatives ja consolidades.



Incentius fiscals, pàrquing gratuïts, centres de càrrega de vehicles elèctrics, pas de vianants il·luminats i intel·ligents o càmeres de videovigilància amb lectura de matrícules són només alguna de les mesures que potencia l’Ajuntament.



Una de les noves propostes que s’inclouran aquest curs és incloure a l’alumnat de Batxiller el Programa d’Educació Viària que s’imparteix en els centres educatius per la Policia Local i està organitzat per les àrees de Mobilitat i d’Educació i inclòs en Quart a L´Escola.

A més d’ensenyar als més xicotets com s’ha de travessar el carrer, el significat dels senyals més importants i les normes bàsiques de circulació, ara també es posarà l’accent principalment en la normativa de Vehicles de Mobilitat Personal com el patinet o la bicicleta.



D’aquesta manera, es combina la sostenibilitat aquests mitjans de transport amb la seguretat dels vianants i dels usuaris d’aquests vehicles.



Aquest programa, desenvolupat per les àrees d’Educació i Mobilitat, forma part de Quart a l´Escola i sempre ha sigut molt demandat pels centres escolars del municipi per als cursos Infantil, Primària i ESO.

L’alcaldessa, Cristina Mora, ha assenyalat que, des de l’Ajuntament, “Continuem avançant en un disseny de municipi a escala humana, on la seguretat i l’accessibilitat són dues de les nostres prioritats.

A més, el cos de Policia Local, està fortament implicat en aquest nou projecte, en la línia que marca la nostra recent ordenança de Policia i Convivència, en la qual vam voler potenciar la figura de l’agent de proximitat. Ara hi ha un equip que treballa amb joves en els instituts a diferents nivells i ara, també en educació viària”

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, l’Ajuntament sortejarà dues bicicletes entre els participants en la “Ruta per Quart de Poblet” que se celebra el diumenge 22 de setembre, coincidint amb el Dia sense Cotxes. També hi ha programada una xarrada informativa en el Centre de Convivència San Onofre sobre Mobilitat i Seguretat Viària el dimarts 17 i s’habilitarà un lloc informatiu en el Mercat Ambulant.



La localitat és un referent europeu indiscutible en polítiques de mobilitat sostenible i, des de fa anys, compta amb una estratègia per a reduir la petjada de Co2.

L’Ajuntament ha convertit la salut i la millora pel medi ambient en part de la columna vertebral de la seua gestió. Totes les iniciatives impulsades per les diferents àrees de la corporació han de portar sempre el cognom saludable, sostenible i ecològic. La mobilitat, la forma en la qual es traslladen els seus veïns i veïnes així com la gent que arriba a la localitat d’altres llocs, ja siga per turisme o per treball, és un pilar fonamental que centralitza molts dels projectes.



Una de les iniciatives més eficients, a més de pràctica per a la ciutadania, és la xarxa de huit pàrquing gratuïts al voltant del municipi. S’imaginen viure en un lloc on existisquen 1.800 places d’aparcament gratuïtes per a una població d’al voltant de 25.000 habitants? Ni zona blava ni zona taronja. Per a Quart de Poblet és fonamental que la petjada que deixem en herència a les futures generacions no siga de carboni. Qualsevol persona pot aparcar i anar caminant a la seua casa, al treball o a realitzar qualsevol gestió a peu.



Una de les principals actuacions en aquest sentit és la construcció de l’aparcament Balcó del Túria, ofereix 221 places gratuïtes. L’energia prové de plaques fotovoltaiques i la coberta serveix d’àrea d’esplai per als propis vianants, amb un amfiteatre i jocs biosaludables. També té un mirador i accés al parc fluvial del Túria.



L’Ajuntament de Quart de Poblet ha realitzat plans de millora de la xarxa d’itineraris per a fomentar que els vianants puguen caminar i passejar de manera segura i lliure d’obstacles. Al mateix temps, s’estan realitzant actuacions per a crear entorns escolars segurs. A més, s’han posat pictogrames especials en 25 passos de zebra repartits per tota la localitat que són de fàcil comprensió per a conscienciar als #xiquet i #xiquet, a persones majors i a col·lectius amb alguna mena de discapacitat que han de mirar i assegurar-se que el cotxe ha parat abans de creuar



Per a accelerar i assegurar el camí cap a una localitat emissions zero, l’Ajuntament s’ha aliat amb la intel·ligència artificial i l’ús de la smart city i millorar així les condicions i la qualitat de vida de les persones.



La primera fase d’aquest programa ja està executada i s’ha realitzat la instal·lació de càmeres de videovigilància i de control del trànsit amb lectura de matrícules en temps real. Les cambres, dotades d’intel·ligència artificial, són mòbils i estan integrades en el mobiliari urbà i permeten redistribuir el trànsit, fomentar la mobilitat sostenible, reduir el temps dels desplaçaments i previndre accidents, així com augmentar la seguretat.



L’Ajuntament considera al vianant l’eix central de la mobilitat i el veritable protagonista. Com a novetat, s’instal·laran passos de vianants intel·ligents en diferents punts de la població per a protegir els vianants. Aquest sistema consisteix a il·luminar les pròpies marques viàries horitzontals del pas de vianants serigrafiades sobre la calçada, juntament amb els senyals verticals adjacents, quan un vianant s’aproxima a l’àrea d’encreuament. En il·luminar-se s’adverteix als conductors que una persona està a punt de creuar o ja està creuant la calçada.

Aquest sistema de senyalització viària comporta la implantació de diverses marques lumíniques instal·lades sobre el ferm de la calçada (quedant a ras amb la superfície sense elements sortints), per a ser il·luminada en el color blanc, regulat mitjançant la instal·lació d’un complet sistema de sensors volumètrics en l’entorn.



La cerca d’estacionaments i el transport de mercaderies constitueixen un dels principals problemes de la mobilitat urbana en nombroses ciutats. Per tant, a Quart de Poblet es disposa d’una àmplia oferta d’estacionaments gratuïts i solucions per al transport de mercaderies.



Encara que s’afavorisca l’ús de vehicles no contaminants, aquests s’han d’utilitzar de manera segura. Per això, es consciencia a la població sobre els riscos d’unes certes actituds en la conducció dels patinets bicicletes o d’altres mitjans de mobilitat personal.



S’estan construint nous aparcabicis per tota la localitat que se sumen als ja instal·lats, entre els quals es troba el pàrquing intel·ligent al qual només es pot accedir mitjançant una app o un codi secret i estarà vigilat les 24 hores amb càmeres de seguretat. A més, és gratuït per a la ciutadania i està dissenyat perquè s’integre en el paisatge del municipi.



A més, s’ha tret a licitació dos centres de càrrega de vehicles elèctrics que estaran en funcionament abans que acabe l’any. A aquests punts de càrrega s’han de sumar els que ja estan en marxa en el pàrquing gratuït Balcó del Túria.



Respecte a les polítiques fiscals, el consistori arriba fins al màxim permés per la Llei d’Hisendes locals i bonifica l’impost de vehicles de tracció mecànica fins al 75%.



L’Ajuntament també ha adoptat altres accions específiques com, per exemple, anul·lar els semàfors de les principals vies donant prioritat als vianants a l’hora de creuar. De la mateixa manera, també s’han instal·lat en el municipi “radars pedagògics” la funció dels quals no és multar sinó informar de la velocitat a la qual se circula. Les dades extretes d’aquests radars han oferit un resultat molt positiu: en els últims mesos la velocitat s’ha reduït entre un 30% i un 10%, depenent dels carrers. D’eixa forma, l’objectiu circular a menys de 30 km és ja una realitat en tot el nucli urbà.



Els sensors d’aparcament són molt útils per a trobar lloc sense necessitat d’estar donant voltes al municipi estalviant temps i emissions de Co2. Pròximament s’activarà una app perquè es puguen localitzar des de dispositius mòbils quines places hi ha lliures.

En diferents punts de la població es troben la informació de Metrominuto on es mostra en els panells digitals d’informació municipal i en xarxes socials, quant es tarda a acudir a peu d’un punt a un altre del municipi. La primera edició va tindre una gran repercussió perquè els veïns i les veïnes es van adonar que tardaven bastant menys del que es pensaven a desplaçar-se pel municipi a peu.

PREMIS



Són diversos els guardons rebuts pel Consistori, entre ells, l’atorgat en la III i IV Edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat organitzat cada any per la Conselleria de Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

La localitat de l’Horta Sud també va ser premiada amb la Medalla d’Or dels Premis de la Setmana Espanyola de la Mobilitat Sostenible, convocats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, en la categoria de menys de 50.000 habitants, on es reconeix el foment de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport per a contribuir a millorar la qualitat ambiental i afavorir els hàbits saludables entre la població, per la iniciativa de connexió dels carrils bici en els polígons industrials amb el nucli urbà i amb municipis confrontants.

A més, Quart de Poblet va ser un dels tres finalistes del Premi Seguretat Viària Urbana que atorga la Unió Europea, al costat de Bilbao i la ciutat grega Heraklion pel treball realitzat per l’Ajuntament per a aconseguir en el municipi una accessibilitat universal i atendre les necessitats dels qui tenen mobilitat reduïda o problemes auditius.



Quart de Poblet considera prioritari ser un municipi saludable i aconseguir #com més prompte millor els Objectius de Desenvolupament Sostenible i de l’Agenda 2030 establits per l’ONU i per la Unió Europea.