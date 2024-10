Quart de Poblet organitza un punt dispositiu d’ajuda solidària per als municipis més afectats per la DANA

La Sala d’actes de l’Ajuntament s’estableix com a punt de recollida

El municipi es coordina amb altres ajuntaments de la comarca per a poder cobrir les primeres necessitats

Fallers, Associació de Moros i Cristians o clavaries, entre altres associacions i entitats, es bolquen en la recollida d’aliments

Tota ajuda és poca en aquests moments tan difícils per a milers de valencians que ho han perdut tot. L’Ajuntament de Quart de Poblet ha demanat la col·laboració ciutadana per a poder atendre els damnificats per la DANA i ha organitzat una recollida d’aliments i productes d’higiene.

Entre altres coses, se sol·liciten conserves, menjar preparat que no necessite calfar-se, llet en pols, potets per a bebés, pa de motle, galetes, compreses, bolquers de bebé i d’adult o sabó.

El lloc on la ciutadania pot portar els productes és la Sala d’actes de l’Ajuntament. Fallers, comparses de Moros i Cristians, clavaries i moltes altres associacions, en coordinació amb l’Ajuntament, també estan arreplegant productes en els seus locals per a després traslladar-los a l’edifici consistorial. Gràcies a la solidaritat dels quarteros i quarteras s’han pogut arreplegar només en un matí desenes de quilos d’aliments i productes de primera necessitat. També cal agrair a les empreses Andrés Zamora i fills, EMAC, Indústries Gil i TodoDulce la seua contribució.

Aquesta ajuda s’ha realitzat de manera conjunta amb altres municipis de la comarca. D’aquesta manera, cada ajuntament s’encarrega de sol·licitar determinats productes.

La comarca de l’Horta Sud és la més perjudicada per una DANA que ja s’ha qualificat com el pitjor desastre natural de la història d’Espanya. Quart de Poblet no ha hagut de lamentar pèrdues de vides humanes ni hi ha cap denúncia per desaparició. Ha patit danys materials en alguns edificis municipals, comerços, vials, parcs, habitatges, zones del polígon i, com no, la zona dels voltants del riu però tots els productes aniran a les localitats que pitjor l’estan passant.

Des del primer moment, l’alcaldessa, Cristina Mora, ha coordinat un equip de tècnics municipals per a solucionar els problemes produïts per la DANA, com, per exemple, la caiguda del subministrament elèctric en determinades zones de la població. Un subministrament que, a la nit, ja estava restablit.