12.000 persones celebren la gran festa pel valencià i gaudeixen de tallers, actuacions i la roda de foc d ´Amics de la Passejà

La Trobada 2022 d’Escoles en Valencià organitzada enguany per Escola Valenciana i l’Ajuntament de Quart de Poblet ha sigut històrica. 12.000 persones, segons dades de l’organització, van abarrotar el dissabte els carrers del poble per a celebrar la gran festa per la llengua. Després de dos anys d’aturada obligats per la pandèmia, la gent tenia més ganes que mai de gaudir d’un acte que uneix a tots els municipis de l´Horta Sud: la defensa i promoció de la llengua valenciana.

Sota el lema “L’Escola que ens fa lliures”, els col·legis de la comarca van realitzar dues cercaviles que van travessar el poble i van confluir a la Biblioteca Municipal Enric Valor. Allí, l’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, acompanyada de la regidora de Normalització Lingüística, van entregar el Quadre commemoratiu a tots els col·legis participants.

Durant tota la vesprada, les famílies van poder gaudir d’un centenar de tallers lúdics i educatius. Els xiquets i xiquetes van aprendre a modelar figures d’argila, a tocar la bateria, van degustar sucs realitzats amb fruites de temporada i de quilòmetre 0, van fer collarets i van descobrir els orígens d’algunes paraules i expressions valencianes, entre altres coses.

La ciutadania també s’ho va passar en gran amb les actuacions de l’Escola Coral “Veu Ajuntes”, el “Grup de Danses de Quart de Poblet” o la muixeranga “La Torrentina”. La batucada de l’alumnat del col·legi “Ntra. Senyora del Carmen” d’Aldaia, anomenada els “Batuquitos”, va enlluernar al públic mentre el grup “La Glüps Band” va aconseguir que majors i xicotets ballaran tots junts.

El correfoc “Els dimonis de Mislata” va sorprendre el públic per la seua originalitat mentre que les persones més valentes s’aventuraven a passar per davall del foc.

Però sens dubte, un dels moments més emotius va ser la roda de foc realitzada per Els Amics de la Passejà al voltant de la Rotonda de l’Aigua. Un fermall d’or per a un dia històric i inoblidable.

L’esdeveniment va estar organitzat per l’Ajuntament de Quart de Poblet, El Guaix-Coordinadora pel Valencià de l’Horta Sud i Escola Valenciana.

