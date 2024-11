Quart de Poblet té llum verda per a una ampliació de 600.000 metres quadrats de sòl industrial

El BOP ha publicat el nou model urbanístic, després de 21 anys de tràmits en els quals s’ha vist afectat per 3 modificacions legislatives

Cristina Mora: “Començarem a redactar el Pla Parcial dels sectors de desenvolupament industrial en una zona que no s’ha vist afectada per la DANA”



El nou Pla General d’Ordenació Urbana de Quart de Poblet ja està publicat en Butlletí Oficial de la Província, 21 anys després que començara a redactar-se en 2003. Aquest tràmit ha posat fi a un llarg camí en el qual tres canvis legislatius en la normativa urbanística autonòmica, la LRAU, la LUV i la LOTUP, han obligat el consistori a readaptar, en diverses ocasions, la proposta del Pla a les noves exigències legals.

L’alcaldessa, Cristina Mora, ha assenyalat que “estem satisfets perquè hem pogut culminar un llarg procés de tràmits burocràtics. Ara ja podem començar a redactar el Pla Parcial dels sectors de desenvolupament industrial, la qual cosa és fonamental perquè el nou PGOU contempla una ampliació importantíssima de 600.000 metres quadrats de sòl industrial situat, a més, en una zona que no s’ha vist afectada per la DANA”. Mora ha afegit que “hem apostat per el “urbanisme humà” i hem rebutjat tot tipus d’actuació que tinguera a veure amb l’especulació i la creació de nous espais a costa d’ocupar sòls vacants fins al moment. El nostre Pla està dissenyat per a millorar l’entorn i la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes i es basa en el respecte per la sostenibilitat urbanística”.



L’Ajuntament de Quart de Poblet té molt clar quin és el full de ruta per al desenvolupament urbanístic del municipi. Es vol intervindre de manera intel·ligent, buscant sempre l’equilibri entre les noves actuacions necessàries i les orientades cap als teixits urbans ja existents. El principal objectiu no és créixer a costa de sòl vacant, ja que és un recurs escàs, sinó que s’aposta per treballar sobre aspectes com la millora ambiental, econòmica i social. Es pretén conservar el patrimoni existent i reconvertir-lo per a generar benestar econòmic i social, generant al seu torn llocs de treball i garantint la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.



Quart de Poblet, en el seu nou Pla General Estructural, contempla la recuperació per a la ciutadania d’un enclavament tan important com l’antiga factoria de motors navals “Elcano”, entre el terme municipal de Quart de Poblet i el de Manises, que ja va ser objecte d’estudi realitzat per la Fundació Metròpoli i l’arquitecte Norman Foster i declarada com a actuació estratègica en la Comunitat Valenciana. La proximitat a l’aeroport fa necessari un nou plantejament per a aquests 200.000 metres quadrats de superfície, que es vol integrar en la trama urbana de Quart de Poblet amb sòl dotacional i la recuperació del patrimoni arquitectònic i botànic que alberga en el seu interior.



Conseqüència de la trajectòria d’evolució urbana de Quart de Poblet, aquesta proposta és hereua d’altres actuacions que es troben en ple desenvolupament com és el nou barri Vaig moldre d’Animeta on moltes famílies han adquirit els seus habitatges atrets pels serveis que s’ofereixen des de l’ajuntament, les zones verdes i la qualitat de vida.

És un referent urbanístic en tota l’àrea metropolitana, ja que s’ha sabut conjugar la protecció de l’entorn del tram històric de la Séquia de Mislata, declarada Bé d’Interés Cultural, amb categoria de monument, que ha donat lloc a un parc d’horta protegida tradicional de més de 75.000 metres quadrats, amb un espai de transició que té característiques més urbanes per al gaudi de la població.

En aquest espai s’executarà un bosc mediterrani que dona pas al PAI Vaig moldre d’Animeta. És una nova zona que comptarà amb un nou col·legi, un institut i un centre ocupacional i de dia, el projecte del qual està en suspens per l’actual govern de la Generalitat. A més, el 50 per cent dels habitatges són de protecció oficial (més enllà del que marca la llei) amb l’objectiu de contribuir a contrarestar els problemes d’accés a l’habitatge que tenen, sobretot, les persones més joves del municipi.



En definitiva, el nou Pla General Estructural de Quart de Poblet busca generar entorns urbans innovadors, paisatgístics, moderns, altament equipats, creatius, més humans, habitables i sostenibles.