Raúl Esteban, expresident de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana, s’incorpora al PP de la província de València

Raúl Esteban passa a formar part de l’estructura del PP “per a defensar la pràctica cinegètica davant el cansament de normatives basades en tints ideològics”



El president provincial Vicente Mompó anuncia la creació d’una Comissió de Defensa del Món Rural que estarà dirigida pel mateix Esteban



“El sector de la caça és molt important per al PP”, assegura Mompó

El que fora president de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana, Raúl Esteban Cano, s’ha incorporat al Partit Popular de la província de València, per a reforçar el projecte del president del PP a la Província de València, Vicente Mompó, i defensar la pràctica cinegètica.

“És la proposta més qualificada per a governar. Vinc a sumar i a treballar des d’un altre prisma, vital i imprescindible per al futur del món rural. Estem farts de normatives basades en tints ideològics que només han fet que posar en risc una activitat que és fonamental per a la conservació i protecció del medi ambient”, apunta Esteban.



Amb la seua incorporació, Mompó ha anunciat la creació d’una Comissió de Defensa del Món Rural que estarà dirigida pel mateix Esteban i que vetlarà pels interessos del camp i la seua gent. “El sector de la caça és molt important per al Partit Popular.

Es tracta d’un esport que genera més de 6.000 milions d’euros a l’any a Espanya, ocupa més de 180.000 persones i ajuda a conservar la biodiversitat, en exercir un paper clau en la regulació i el sanejament de la fauna ibèrica. Hi ha espècies com el senglar que s’han convertit en una plaga i si no es regulara, seria un greu problema, cosa que ja està succeint en moltes zones de la nostra província, amb danys en cultius que ascendeixen a milers d’euros en pèrdues”, ha afirmat el líder provincial.



Raúl Esteban és empresari, agricultor i ramader. Ha sigut vicepresident de la Real Federació Espanyola de Caça i en la seua progressió fins hui, destaca l’organització de la gran manifestació de 2018 a València o la ferma aposta per l’Escola de Caça i Naturalesa, reconeguda per la seua dedicació i per acostar els valors d’aquesta pràctica als més xicotets.

“No podem continuar consentint més atacs al nostre grup. S’ha legislat sense rumb. Alguns exemples són la prohibició de la caça de la tórtora, el Reial decret de Nuclis Zoològics o la Llei de Benestar, Protecció i Drets dels Animals. Fets que m’han animat a fer un pas avant i afrontar aquesta nova etapa amb un equip preparat i que entén perfectament què significa la caça”, assegura el nou fitxatge.



La seua arribada respon així a un dels compromisos del president Vicente Mompó, amb la ferma defensa del món rural. “La nostra postura sobre aquest tema és clara. Compromís i el PSOE actuen per impulsos sense tindre en compte les llibertats dels ciutadans.

Ens trobem amb un Govern que dicta lleis al marge del consens i dona l’esquena a les persones que viuen en aquestes zones. Fan falta solucions i menys ideologia. Amb la ideologia no es dona menjar. Estem segurs que Raúl farà un grandíssim treball i la seua experiència, ens permetrà crear polítiques realistes que ajuden al sector cinegètic”, ha sentenciat el president provincial del Partit Popular.

