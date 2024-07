Renovació de la flota de vehicles del Consorci de Bombers

Inversió de 3 milions d’euros per millorar la prevenció d’incendis a València

El Consorci Provincial de Bombers de la Diputació de València ha invertit 3 milions d’euros per renovar la flota de vehicles de les brigades forestals. Adquirint 41 vehicles tot terreny especialment dissenyats per a aquestes tasques.

Vicent Mompó, president de la Diputació, ha destacat la importància d’aquesta renovació per respondre millor als desafiaments dels municipis i les muntanyes de la regió.

Els nous vehicles estaran plenament operatius per a la campanya d’extinció d’incendis de l’estiu. Segons ha informat Mompó durant l’acte a Enguera amb la presència de diverses autoritats locals i el president del Consorci, Avelino Mascarell. Mascarell ha anunciat un pla de reorganització i millora en el Consorci. Destacant la necessitat de protegir els ciutadans i les muntanyes sense dependre de decisions polítiques.

Els nous vehicles, amb més potència i capacitat de càrrega. Estan dissenyats específicament per al transport de ferramentes i equips de seguretat, millorant la eficiència i la seguretat dels brigadistes.

El Consorci disposa d’un dispositiu especial per afrontar el risc d’incendis en nivell 3 de preemergència, amb 350 efectius preparats per intervenir en casos d’incendi. A més dels recursos propis, col·labora amb mitjans aeris i bombers forestals de la Generalitat Valenciana per a una resposta coordinada i eficaç.