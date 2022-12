L’alcalde de València, Joan Ribó, ha participat este divendres en la reunió extraordinària del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València, en la qual s’ha votat el projecte d’ampliació del Port, que ha sigut aprovat, però amb el vot contrari de l’alcalde. Ribó ha exposat les raons del seu rebuig, i ha alertat que “esta ampliació no serà beneficiosa per a la ciutat, sinó que suposarà un perjudici”.

L’alcalde ha denunciat que “no s’ha fet tot el necessari en este cas”, ni en termes jurídics, ni en el desenvolupament de les actuacions de millora que estaven previstes, ni en l’actualització dels estudis i previsions sobre les implicacions del projecte.

Per a l’alcalde, l’ampliació del Port tal i com està plantejada no beneficia la ciutat i, a més, alerta que tindrà conseqüències a nivell jurídic.

Altres del problemes que, segons l’alcalde, es derivarien de l’ampliació del Port fan referència a l’augment de la mobilitat de camions a València i la seua àrea metropolitana.

La reunió del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) ha conclòs amb l’aprovació del projecte per a la construcció del moll de contenidors de l’ampliació nord, amb un pressupost base de 542,7 milions d’euros. La companyia ítalo-suïssa TIL, filial de MSC, explotarà la terminal de contenidors en règim de concessió, en aigües interiors del dic d’abric de l’ampliació nord.