L’alcalde de València s’ha reunit per videoconferència amb el seu homòleg d’Odessa, que va ser la primera ciutat agermanada amb València, en 1982

L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha reunit este divendres per videoconferència amb l’alcalde de la ciutat ucraïnesa d’Odessa, Gennady Trukhanov, a qui ha traslladat la solidaritat i el suport de la ciutadania valenciana en estos moments en els quals la ciutat ucraïnesa s’enfronta a una situació de conflicte bèl·lic. Odessa va ser la primera ciutat agermanada amb València, l’any 1982, fa ara 40 anys, i primer la pandèmia i ara la guerra ha impedit la celebració de l’efemèride, que s’estava preparant entre les dos ciutats just abans de la invasió.

No obstant això, l’alcalde Ribó ha confirmat la voluntat del Govern Municipal de mantindre i estrényer la relació entre València i Odessa, i de projectar els projectes d’intercanvi i d’amistat. Durant la reunió, Joan Ribó ha transmés a Gennady Trukhanov “tota la solidaritat del poble valencià, una solidaritat –ha explicat- que es manifesta en l’atenció a les persones que estem acollint, en la protecció a les xiquetes i xiquets refugiats, en les ajudes posades en marxa… És un sentiment de solidaritat que reflecteix que València és una ciutat d’acolliment i solidària per a totes les persones que pateixen el no respecte als drets humans, siga com siga el seu color de pell”, ha assegurat.

L’alcalde ha subratllat també la importància de poder habilitar algun mecanisme que permeta millorar les comunicacions amb la ciutat, i adequar corredors humanitaris eficaços, atés que ara com ara totes les connexions es realitzen a través de la frontera amb Polònia, la qual cosa dificulta l’arribada de recursos materials i humans. De fet, fa pocs dies un grup de bombers, integrants de l’ONG Bombers pel Món, partia en expedició solidària a la frontera entre Polònia i Ucraïna, amb material professional i medicines. L’expedició, impulsada per un agent del cos municipal, preveu portar a una vintena de refugiats, part dels quals arribaran a València.

El quaranta aniversari de l’agermanament entre València i Odessa hauria requerit un altre tipus de relació, en un context de pau i d’intercanvi, han coincidit els dos representants. No obstant això, han mostrat la seua voluntat de pensar en el “després de la guerra”, i per això han assenyalat la seua predisposició a potenciar la relació. “Odessa és el port més important d’Ucraïna, i València és el més important d’Espanya”, ha recordat Joan Ribó, qui s’ha referit també a la voluntat de potenciar els intercanvis en àmbits com la cooperació econòmica, l’activitat agrícola, o l’àmbit universitari, entre d’altres.

Fins a estos moments, l’Ajuntament de València ja ha oferit acolliment a més de 1.100 persones procedents d’Ucraïna, als qui s’ha allotjat i assistit després de la seua arribada fugint de la situació de conflicte bèl·lic al seu país. De manera paral·lela, s’han atés també al voltant de 130 sol·licituds d’escolarització de xiquetes i xiquets refugiats de la guerra a Ucraïna. De fet, el flux de persones refugiades que arriba a la ciutat de València s’incrementa de manera progressiva, segons avança la invasió del país. Cal tindre en compte que són nombroses les persones que arriben sense cap mena de xarxa familiar o de coneguts que puguen acollir-los, per la qual cosa són els servicis públics els que donen resposta, amb la col·laboració d’ONGs i entitats socials.

Per això, l’Ajuntament ha posat a disposició les places escolars possibles en els centres de la ciutat, mitjançant un procediment àgil d’escolarització, a través d’una app municipal. Les famílies ateses han d’aportar únicament una documentació bàsica, i se’ls faciliten les gestions tot el possible. D’altra banda, el Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir mateix mobilitzar un import de 1,5 milions d’euros, destinat específicament a l’acolliment de persones refugiades procedents d’Ucraïna

L’alcalde Joan Ribó, va visitar el passat dia 18, acompanyat de la regidora de Cooperació per al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, el Casal d’Acolliment (antic Casal d’Esplai de Rocafort, reconvertit en 2018 en centre de suport per a les persones migrants per diferents circumstàncies), on va manifestar la solidaritat de València amb les persones que pitjor ho estan passant”. “Volem ser una ciutat referent en acolliment com hem sigut fins ara, i els recursos dels valencians i les valencianes estaran a la disposició dels refugiats d’Ucraïna”, ha reiterat.

