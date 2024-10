Russafa Escènica tanca la seua XIV edició amb increment d’espectadors i d’artistes participants

El festival Russafa Escènica – Festival de Tardor, celebrat a València al llarg del mes, tanca la XIV edició amb increment d’espectadors, de ‘sold out’, de funcions realitzades i d’artistes participants.

Les representacions han comptat amb més d’un 80% d’ocupació, vora 5 punts més respecte al 2023.

Enguany s’han realitzat 199 funcions i ha augmentat un 55% les vegades en què s’han esgotat les localitats, amb un total de 4.730 entrades venudes.

En la vessant de dinamització del sector, deu programadors de la Comunitat i la resta del país han vist la programació i mantingut trobades amb els creadors. A més, ha augmentat un 42% els artistes que han mostrat el seu treball.

I més de 594 persones han gaudit de l’oferta formativa i de les activitats paral·leles, incloent lectures dramatitzades, cursos i encontres professionals.

El Premi Dramatúrgia SGAE – Russafa Escènica s’ha atorgat a la formació Hacebuenohoy per l’espectacle breu Sequía, una comèdia interpretada i creada per Wanda Bellanza, Marta Santandreu i Àgueda Llorca que interactua amb la intel·ligència artificial. Amb el lliurament d’aquest premi i una festa de clausura ha conclòs un festival que busca noves fórmules per a renàixer, marcant una nova etapa.