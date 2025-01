Sanitat inverteix 500.000 euros en recuperar centres de salut de La Ribera afectats per la DANA

La Conselleria de Sanitat inverteix prop de 500.000 euros en la recuperació dels centres de salut de La Ribera pels danys causats per la DANA

La inversió es centra en la restauració d’espais, neteja, reparació de mobiliari i sistemes energètics, entre altres actuacions.



Els principals centres afectats són els dos d’Algemesí, el de Cullera, el de Catadau, Carcaixent i Carlet, entre altres.

La Conselleria de Sanitat ha destinat un total de 486.864 euros per a reparar i rehabilitar els centres de salut de La Ribera afectats pels danys provocats per la DANA. Aquesta inversió busca recuperar la qualitat i seguretat dels serveis sanitaris al departament, beneficiant milers d’usuaris.

Entre les instal·lacions més afectades es troben els dos centres de salut d’Algemesí, que han rebut la major part de la inversió. En concret, el centre de salut de la Torre, amb 304.430 euros, i el consultori auxiliar d’aquesta localitat, amb 64.469 euros. També s’han fet actuacions al centre de salut integrat de Cullera, al qual s’han assignat 46.010 euros, i al Consultori Auxiliar de Catadau, amb 21.639 euros.

Per la seua banda, el centre de salut de Carcaixent i el centre de salut integrat de Carlet han comptat amb partides pressupostàries de 15.151 i 14.026 euros, respectivament.

Així mateix, la Conselleria ha fet actuacions com a conseqüència de la DANA al centre de salut d’Alginet, de L’Alcúdia, al centre de salut integrat de Benifaió i a l’Hospital de La Ribera.

Les principals línies pressupostàries s’han destinat a la restauració i rehabilitació d’infraestructures danyades com consultes o zones comunes, neteja intensiva d’instal·lacions, reparació o substitució de mobiliari general o clínic, d’equipament mèdic afectat i d’instal·lacions elèctriques o grups electrògens. Aquestes obres són fonamentals per a recuperar la funcionalitat dels espais sanitaris i garantir un entorn segur per a pacients i personal.

A més, cal destacar que tots els centres de salut i consultoris auxiliars del Departament de Salut de La Ribera continuen oferint els seus serveis habituals amb normalitat. Les obres de restauració per la DANA ja estan en marxa en pràcticament la totalitat dels centres després de la finalització dels tràmits normatius necessaris, garantint que els treballs de rehabilitació no interferisquen en l’atenció sanitària als pacients.

En aquest sentit, cal ressaltar el cas del centre de salut d’Algemesí, que va patir greus danys a conseqüència del temporal, incloent la pèrdua total de la planta baixa, amb afectacions a infraestructures, equipament, sistemes elèctrics i energètics, entre altres. Gràcies a la ràpida intervenció dels serveis de manteniment, l’assistència sanitària es va poder restablir en tan sols unes setmanes.

Rosabel Ribes, gerent del Departament de Salut de La Ribera, ha assegurat que aquestes obres “són essencials per a garantir que els nostres centres de salut continuen oferint un entorn segur i plenament funcional tant per als pacients com per als professionals sanitaris”.

Així mateix, la gerent ha agraït la col·laboració i l’esforç de tots els professionals, equips tècnics, sanitaris i de manteniment “per la seua dedicació” i als pacients “per la seua comprensió durant aquest procés”.