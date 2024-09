Sueca firma la seua adhesió a la sol·licitud de declarar a l’Albufera Reserva de la Biosfera per la UNESCO

Els 13 municipis englobats dins del Parc Natural, han oficialitzat este matí el seu compromís amb la iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de València

L’emblemàtic edifici de La Llotja de València ha acollit este matí l’acte mitjançant el qual s’ha escenificat l’acord aconseguit per tots els municipis englobats dins del Parc Natural de l’Albufera, per a sol·licitar la declaració d’este paratge natural com a Reserva de la Biosfera per la UNESCO.

L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha rubricat l’acord al costat dels alcaldes i alcaldesses de València, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Cullera, Albalat de la Ribera i Algemesí.

«Sueca aporta molt a la preservació de l’Albufera. De fet, de les 21.000 hectàrees del Parc Natural, una tercera part, 7.000, es troben a Sueca que, a més, té 3/4 parts del seu terme municipal dins del Parc. Per tant, el nostre municipi juga un paper clau en l’equilibri hidrològic de l’aiguamoll. Contribuïx, amb la seua extensió d’arrossars, a eixa identitat paisatgística, a la sostenibilitat i al foment de la seua biodiversitat», ha explicat l’alcalde, Julián Sáez, qui ha assenyalat també que, “a Sueca tenim clar que hem de viure de cara, i no d’esquenes, al Parc, i que el Parc ha de viure també de cara a Sueca i garantir el creixement socioeconòmic dels nuclis poblacionals». Per a la primera autoritat municipal, la declaració de l’Albufera com a reserva de la biosfera, suposaria també un reconeixement cap a la història de Sueca com a poble, “i cap a tantes generacions de suecanes i suecans compromesos amb la protecció de l’entorn i el futur sostenible».

A l’acte han assistit també la regidora de Medi Ambient, Roser Viñoles, i les regidores Pilar Moncho i Carolina Torres. Per a la responsable de Medi Ambient, “la iniciativa és positiva perquè pot aportar grans beneficis per a la conservació d’este ecosistema únic i per al desenvolupament sostenible del nostre territori. No obstant això, també sabem que ha d’anar acompanyada d’un compromís ferm i d’accions concretes. L’Albufera necessita que treballem a fons per a garantir la seua salut”. Roser Viñoles ha indicat també que, a Sueca, igual que en altres municipis que compartixen la riquesa d’este paratge, “hem sigut testimonis de l’impacte de determinades activitats i desenvolupaments que han posat en risc el seu equilibri. Per això, tenim clar que cal prioritzar la protecció del Parc, assegurar que esta declaració constituïsca un compromís real amb la seua regeneració, la millora de la qualitat de l’aigua i la protecció de la seua biodiversitat, apostant per un model de gestió que combine la conservació del mitjà amb el benestar dels nostres municipis i de la seua població”, conclou Viñoles.

Tant l’alcaldessa de València, Mª José Catalá, com el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez, i l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, en representació de tots els municipis signants, han remarcat en les seues intervencions la importància a escala internacional d’este aiguamoll, i el seu indubtable valor i riquesa biològica. Amb la sol·licitud de la declaració de l’Albufera com a Reserva de la Biosfera, els municipis signants busquen impulsar, de manera harmònica, la integració de les poblacions i la naturalesa, a fi de promoure un desenvolupament sostenible mitjançant un diàleg participatiu, l’intercanvi de coneixement, la reducció de la pobresa, la millora del benestar, el respecte als valors culturals i la capacitat d’adaptació de la societat davant els canvis.