Des de fa uns dies, l’Ajuntament de Sueca, a través del Consell Agrari i la Regidoria de Medi Ambient, està duent a terme un tractament intensiu per a combatre la plaga de rantelles, habitual en esta època de l’any, el qual serà efectiu també contra la mosca negra i mosquit tigre.

Este tractament se suma a l’aeri que va dur a terme el Consorci de la Ribera la setmana passada al llarg del riu Xúquer, i al que realitza durant tot l’any l’Ajuntament de Sueca de manteniment i control. Ara, i donada l’època de l’any de major eclosió d’estos insectes, especialment de la rantella, l’Ajuntament ha posat en marxa un tractament més intensiu en el nucli urbà i la zona marítima, que es prolongarà durant els pròxims 3 mesos.

El tractament consisteix en un reforç al qual ja es realitzava contra la mosca negra i el mosquit tigre, en este cas fent especial incidència en la rantella, un insecte que cria ara de manera massiva en els arrossars i que ocasiona molèsties per la seua acumulació. Malgrat això, té també una funció beneficiosa per al medi ambient, ja que serveix d’aliment per a les aus.

El tractament que està duent a terme l’empresa Lokímica, es realitza de forma programada en zones de vegetació i a la nit atés que el producte resulta més efectiu i es provoquen menys molèsties a la ciutadania. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha expressat que, des de fa un temps, l’Ajuntament realitza un tractament local contra la mosca i el mosquit, que se suma al del Consorci, “i, en esta època, s’ha volgut reforçar encara més a causa de les altes temperatures i a la proliferació de la rantella, per l’estancament d’aigua que es produeix en esta època de l’any en els cultius d’arròs, un insecte innocu però que provoca moltes molèsties per la seua acumulació. El que volem és potenciar el tractament local, no sols en el nucli urbà sinó també en la zona marítima”.

Per la seua part, el president del Consell Agrari i regidor d’Agricultura, José Luis Ribera, ha explicat que el tractament pretén minorar eixes molèsties “atés que, al cap i a la fi, vivim en un parc natural amb els seus molts avantatges però també algun inconvenient. El tractament és innocu per a les persones i animals; tan sols afecta als insectes que es combaten”

. La regidora de medi ambient, Carmen Pérez, ha incidit en què esta actuació es realitza de manera paral·lela al tractament que es realitza durant tot l’any en els embornals de tot el terme de Sueca, incloent la zona marítima.

“Ara, este tractament de reforç contra la rantella, que també serveix per al mosquit i la mosca negra, es realitzarà en totes les zones enjardinades i aquelles on es presenten més focus. Els productes que s’utilitzen en este tractament específic per a posar fi a estes plagues, són els més òptims, tant a nivell mediambiental com d’innocuïtat per a la població, i compleixen amb totes les autoritzacions del parc natural”.