L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Promoció Lingüística, ha posat en marxa una nova campanya dirigida als comerços del municipi, a través de la qual se’ls facilitaran una sèrie de cartells (amb les paraules Rebaixes, Abans, Ara i Descomptes) per a la temporada de rebaixes, en diferents formats, amb l’objectiu principal d’introduir elements materials d’una manera atractiva que afavorisquen l’acostament entre la llengua valenciana i els comerciants, contribuint així a la valencianització dels establiments.

“Un any més, l’Ajuntament de Sueca, a través de l’Oficina de Promoció Lingüística, proporciona als comerços de Sueca, especialment a aquells factibles d’oferir rebaixes, tota la cartelleria necessària, tant per a la temporada d’estiu com la d’hivern. Així mateix, aprofitem el repartiment d’este material per a recordar als i les comerciants que ja està oberta la convocatòria de subvencions en l’àmbit comercial i empresarial per al foment de l’ús del valencià per les activitats realitzades durant 2022, i que el termini finalitza el 7 d’octubre”, ha explicat la regidora de Promoció Lingüística, Estefanía Requeni, qui ha assenyalat també que tota la documentació i les activitats subvencionables es poden consultar en la web municipal www.sueca.es.