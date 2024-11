Sueca participa en la campanya ‘En valencià més dolç’ 

La iniciativa, posada en marxa per 7 ajuntaments, busca promocionar l’ús quotidià del valencià utilitzant versos del poeta Vicent Andrés Estellés

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Promoció Lingüística, al costat de sis ajuntaments més, ha llançat la campanya ‘En valencià és més dolç’

Una iniciativa que té per objectiu promoure l’ús del valencià al mateix temps que celebrar la riquesa literària de la nostra llengua. Per a això, durant el mes de desembre, es repartiran sobres de sucre entre els establiments d’hostaleria del municipi en els quals apareixeran versos del poeta valencià Vicent Andrés Estellés, aprofitant la commemoració del centenari del seu naixement.

La finalitat d’esta campanya consistix en el foment de l’ús del valencià en l’àmbit quotidià utilitzant la poesia d’una figura fonamental de la literatura com és Estellés, aprofitant l’ocasió perquè la ciutadania conega o redescobrisca la seua obra. «Estellés ha sigut el poeta del poble i, a més, el poeta protagonista en esta Dana que acabem de patir. En els municipis més afectats, els versos d’Estellés han lluït als balcons, en trossos de tela…, com a reivindicació de la valentia del nostre poble i de la perseverança a l’hora de superar traumes com el que acabem de passar», ha assenyalat la regidora de Promoció Lingüística, Pilar Moncho.

En la campanya participen els establiments d’hostaleria de Sueca i també d’altres poblacions com Silla, Cocentaina, Borriana, l’Alcora, Montserrat i Castelló de la Plana. Cada sobre de sucre conté un fragment d’alguna de les obres més emblemàtiques d’Estellés, considerat un dels poetes més importants de la literatura valenciana del segle XX i el principal renovador de la poesia contemporània.