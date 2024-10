Sueca participa en un projecte d’intercanvi amb municipis d’altres països 

El Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV) 2023, cofinançat per la Unió Europea, s’ha desenvolupat a la ciutat de Veria (Grècia)

Representants de l’Ajuntament de Sueca han participat de l’11 al 14 d’octubre en el Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV) 2023, celebrat a la ciutat de Veria (Grècia), amb l’objectiu de promoure els intercanvis entre ciutadania de diferents països per a reforçar l’enteniment mutu i la tolerància, i brindar-los l’oportunitat d’ampliar les perspectives i desenvolupar un sentit de pertinença i identitat europees.

Es tracta de la primera ocasió en la qual Sueca participa en esta iniciativa, cofinançada per la Unió Europea, que busca també: brindar a la ciutadania l’oportunitat de descobrir la seua diversitat cultural i conscienciar que els valors i el patrimoni cultural europeus constituïxen la base d’un futur comú; fomentar la cooperació entre municipis i l’intercanvi de bones pràctiques; i donar suport a la bona governança local i reforçar el paper de les autoritats locals i regionals en el procés d’integració europea.

Les regidores Noelia Benedito, Mercè Sorrentino, Teresa Ribes, Roser Viñoles i Carolina Torres, en representació de l’Ajuntament de Sueca, han participat en el Programa al costat d’altres delegacions procedents d’Eslovènia, Romania, Croàcia i Bulgària, així com estudiants del programa Erasmus. Les activitats que s’han desenvolupat han consistit, entre altres, en una presentació de cadascun dels municipis participants, destacant la seua riquesa cultural, històrica i turística.

Pel que respecta a la presentació del municipi de Sueca, es va voler destacar el seu enclavament, envoltat de paratges naturals, i la importància que té el sector agrícola. D’altra banda, es va posar l’accent en l’arquitectura local, en els monuments importants de la ciutat, molts d’ells construccions típiques del Modernisme. També es va posar l’accent en les festes tradicionals, com les Falles; i en altres esdeveniments de caràcter internacional, com el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca o la Mostra Internacional de Mim. L’exposició va estar acompanyada per un audiovisual a mode de suport per als espectadors.

“Sueca ha tingut l’honor de participar en un programa d’intercanvi cultural europeu a Grècia, on hem establit valuoses connexions amb països com Eslovènia i Bulgària. Durant este esdeveniment, la nostra ciutat ha comptat amb un espai destacat per a la promoció de les nostres riques tradicions culturals i festives, i les nostres ofertes turístiques”, han explicat les regidores que han participat en representació de l’Ajuntament, les quals han assenyalat també que l’experiència ha permés als i les assistents, conéixer de prop la identitat de Sueca, fomentant l’intercanvi d’idees i la col·laboració entre les comunitats.

Les representants del consistori suecà han tingut també paraules d’agraïment cap a l’organització, el departament d’ADL i tots els participants, “per fer d’esta trobada un èxit, la qual no ha tingut cap cost per a l’Ajuntament, ja que ha sigut subvencionada amb fons europeus. Continuarem treballant per a enfortir els vincles culturals i promoure el nostre patrimoni a nivell europeu”, han apuntat.

A més de les presentacions de tots els municipis participants, el programa incloïa activitats d’intercanvi cultural on els participants van poder conéixer de prop diferents aspectes de la cultura i gastronomia grega.