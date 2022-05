L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), posarà en marxa un nou pla d’ocupació amb recursos propis municipals denominat Pla d’Ocupació Municipal Operaris 2022. L’import destinat per l’Ajuntament és de 147.194,94 euros, gràcies al qual es podrà contractar 11 persones per una duració de 6 mesos. Els llocs de treball oferits són: 2 Oficial pintor, 2 Oficial d’obra, 1 Peó d’obra, 1 Enginyer de Projectes, 1 Tècnic de Benestar Animal i 4 Peons Jardiners.

“Des que vam iniciar la legislatura, este equip de govern ha apostat pels plans d’ocupació amb molta força. Entenem que, a més de crear eixos llocs de treball per a persones aturades, és una forma també de reactivar l’economia local. En este cas, hem apostat per 11 persones per a reforçar determinades funcions de l’Ajuntament, i la duració dels contractes serà de sis mesos, ja que la nova reforma laboral ens impedeix contractes d’una major duració, molt al nostre pesar”, ha assenyalat la regidora d’ADL, Carmen Pérez.

El termini per a realitzar la inscripció en Labora finalitzarà el 23 maig. Quant a la preselecció de candidats, l’Espai Labora de Sueca remetrà per cada lloc de treball sol·licitat 3 candidats preseleccionats. Tindran preferència les persones empadronades en el nostre municipi.

