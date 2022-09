L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable de l’empresa Aigües de Sueca i de la Regidoria d’Esports, ha procedit a la renovació i ampliació dels aparells i màquines de la sala de musculació de la Piscina Coberta.

“Hem dut a terme una remodelació integral d’estes instal·lacions (que ha comprés la renovació del paviment, il·luminació, pintura i maquinària), adequant-les a un gimnàs tal com es requereix en l’actualitat, ajustant-nos a les necessitats dels usuaris. El nostre compromís és el de vetlar per la seua salut i benestar”, ha explicat Joan Carles Vázquez, regidor responsable de l’empresa Aigües de Sueca, encarregada de la gestió de la Piscina Coberta.

La maquinària existent es trobava molt deteriorada a causa de la seua antiguitat i suposava moltes dificultats la seua reparació, per això, s’ha procedit a realitzar esta actuació molt demandada pels usuaris, com Fernando Andrés, “estic molt satisfet perquè feia falta este canvi. Fins i tot s’han afegit nous aparells, molt necessaris per a fer un rutina més completa”.

La nova sala de musculació es pot gaudir ja junt a la resta de serveis que ofereix la Piscina Coberta, després d’haver romàs la instal·lació unes setmanes tancada, com tots els anys per estes dates, per treballs d’adequació, manteniment tècnic i desinfecció. “En este període de tancament, hem fet uns treballs per a solucionar també una altra demanda dels usuaris en la zona d’accés a la piscina, instal·lant uns sistemes antilliscants per a evitar caigudes”, ha explicat Joan Carles Vázquez.

“Tornem a invertir en esport, una fi molt saludable per a tota la ciutadania. Esta sala demostra la nostra aposta per renovar elements i accessoris per a la pràctica de l’esport i oferir als usuaris unes millors instal·lacions i millors serveis. Però, a més, s’invertirà també en el Pavelló Cobert, renovant també tota la maquinària, i en l’Estadi Municipal Antonio Puchades, en el qual pretenem en un futur crear un ampli complex esportiu derrocant la paret que li separa de l’estadi de la SD Sueca”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

La regidora d’Esport, Celia Beltrán, ha remarcat “l’interés d’este Ajuntament perquè totes les instal·lacions es troben al dia perquè puguen gaudir-les els suecans i suecanes. Per això, hem renovat estes màquines, com ho farem també a partir del mes que ve a la sala de musculació del Pavelló Cobert, on instal·larem tots els aparells nous, així com ventiladors”. La regidora ha explicat també que la maquinària que es retire del Pavelló Cobert serà traslladada a l’Estadi Municipal Antonio Puchades perquè la ciutadania puga disposar ara de tres llocs on realitzar este tipus d’exercicis.