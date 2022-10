Tallers amb motiu del Dia Mundial Estalvi Energètic

València Clima i Energia oferix tallers gratuïts amb motiu del Dia Mundial de l’Estalvi Energètic

L’oficina municipal València Clima i Energia oferix durant tota la setmana tallers i exposicions gratuïtes per a la ciutadania amb motiu del Dia Mundial de l’Estalvi Energètic, que es celebra divendres 21 d’octubre.

L’oferta de tallers abasta diversos temes com la comprensió de la factura del gas, les instal·lacions fotovoltaiques o la rehabilitació energètica de la llar. Tots els tallers es celebraran a l’oficina de l’Energia, al carrer de José María Haro, al barri de I’Illa Perduda, i són gratuïts. Tot i això, l’aforament és limitat i cal preinscriure’s en la pàgina web https://bit.ly/3gb31hJ.

L’Oficina de l’Energia de València convida també esta setmana la ciutadania a visitar l’exposició “Energia”, una mostra que aborda, de forma lúdica i pràctica, la transició energètica en relació al consum d’electrodomèstics, la factura de la llum i la participació en comunitats energètiques. L’exposició ensenya les persones usuàries accions concretes per estalviar energia en el dia a dia i a fer realitat un nou model de consum. L’entrada a l’exposició és lliure i gratuïta i pot visitar-se de dilluns a divendres de 9 a 19 hores. També hi ha opció de realitzar una visita guiada per a grups fent la reserva al telèfon 961061582 o per correu electrònic en l’adreça oficinaenergia@climaienergia.com.

El 21 d’octubre es celebra a tot el món el Dia de l’Estalvi Energètic, una jornada que vol conscienciar la societat sobre la finitud de l’energia i educar sobre la forma de reduir el consum energètic i la nostra factura.

Per a més informació sobre les activitats de l’Oficina València Clima i Energia o sobre les activitats previstes per al Dia Mundial de l’Estalvi Energètic, consulteu la pàgina web https://climaienergia.com/.

Disposem de material gràfic.