Torrent acomiada les Falles 2022 entre foc i cendra

La pluja no va detindre la Nit de la Cremà a Torrent i els monuments plantats als carrers de la ciutat es van encendre en flames per a acomiadar les Falles 2022.

Una nit molt emocionant que va culminar unes festes que han estat marcades per la climatologia, però en les quals no han faltat els principals actes festius, així com les mascletás, la Nit del Foc i, com no, la Cemà.



La tradicional nit del 19 de març va començar amb l’acte de recollida dels ninots indultats enguany, quan les Falleres Majors de Torrent, Sara Garrigues Rosegue i Paula Alapont Moreno, acompanyades de les seues corts d’honor, van desfilar en cercavila feia la Falla Av. Reina Sofia i la Falla Avinguda, salvant de les flames al ninot major i infantil respectivament.



Seguidament, va tindre lloc la Cremà del monument infantil de la Falla La Plaça, una obra de l’artista José Gallego sota el lema “Cançoner Valencià”, que en aquest exercici va guanyar el primer premi de la secció especial. Les màximes representants falleres de la ciutat, Sara Garrigues Rosegue i Paula Alapont Moreno, acompanyades de les seues respectives corts d’honor; la Fallera Major Infantil de la Plaça, Lorena González Andreu; el President Infantil, Samuel Quintanar Mora; l’alcalde Jesús Ros; el regidor de Festes, José Pascual Martínez; i altres representants de la corporació municipal, van assistir a aquest acte tan emotiu per als xiquets i xiquetes, que amb llàgrimes en els ulls van acomiadar les festes josefinas d’aquest any 2022.

Havent sopat, va arribar el torn de cremar els monuments grans, il·luminant el cel de Torrent amb la pólvora dels castells.

No obstant això, va caldre esperar més enllà de les 24 hores per a veure cremar el monument de la Falla Antonio Pardo, guanyador del primer premi de la secció especial amb el lema “Xamante”, de Sacabutx Art. La Cremà es va iniciar amb un castell de focs artificials que va prendre el monument davant la mirada de les Falleres Majors de Torrent, Sara i Paula, i les seues corts d’honor, que van acompanyar a la Fallera Major de la Falla Antonio Pardo, María Sánchez Acosta, i al president d’aquesta, Jesús Salvador Medina. L’acte també va comptar amb la presència de l’alcalde Jesús Ros i el regidor de Festes, José Pascual Martínez.

D’aquesta manera, i malgrat la pluja, el foc i la flama van convertir en cendra els monuments fallers repartits per tot el municipi, posant punt i final a dotze mesos de treball dels fallers i falleres, que hui ja comencen a pensar en l’exercici i el monument de l’any que ve.

D’altra banda, el regidor de Festes, José Pascual Martínez, ha volgut agrair “l’excelsa labor que han realitzat durant totes les festes els cossos i forces de seguretat, Protecció Civil, la Brigada d’Obres i els serveis de neteja, ja que han treballat sense descans per a brindar als torrentinos i torrentinas les millors Falles possibles”.



Igualment, cal destacar que la Verge dels Desemparats romandrà en la plaça de l’Església de l’Asunción de La nostra Senyora fins dijous que ve, 24 de març, de manera que puga ser apreciada per les persones que ho desitgen.

La Nit del Foc



El dia anterior, divendres 18 de març, la pirotècnia Zarzoso va il·luminar el cel de Torrent amb un espectacle de focs artificials que va fer les delícies dels torrentinos i torrentinas.

Servei de TorrentBus gratuït



Asimsimo, per a celebrar el XX aniversari del servei de transport publique TorrentBus, el consistori va habilitar durant totes les Falles aquest servei de manera gratuïta, amb l’objectiu de facilitar el transport dels fallers i falleres que així ho desitjaren, de manera que pogueren desplaçar-se per tot el municipi.

