Torrent es prepara per a l’acte d’elecció de les seues Falleres Majors 2025

La gala “A la Lluna de Torrent” inclourà un espectacle amb la participació del col·lectiu faller de la ciutat

L’emblemàtica Àgora de Parc Central es vestirà de gala demà, dissabte 13 de juliol a les 21 hores, per a acollir l’esperat acte d’elecció de les Falleres Majors de Torrent per a l’any 2025.

La Junta Local Fallera ja ha anunciat les integrants de les Corts d’Honor de les Falleres Majors 2025, compostes per nou xiquetes i set xiques.

Les candidates a Fallera Major Infantil són: Sara López Torres, de la Falla Antoni Pardo; Elena Ruiz Úbeda, de la Falla Sedaví; Carla Navarro Llopis, de la Falla Ramon i Cajal; Ana Barberà Palop, de la Falla Plaça Sant Roc – Gómez Ferrer; Marta Morales Sierra, de la Falla Barri Cotxera; Daniela Moraga Plà, de la Falla Carrer Benemèrita – Guàrdia Civil; Nuria Lillo Santamatilde, de la Falla Nicolau Andreu; Alba Delgado Centelles, de la Falla Avinguda Reina Sofia i Lola Llorens Medina, de la Falla Plaça de la Concòrdia.

Les candidates a Fallera Major de Torrent són: Aida Ballester Escuin, de la Falla Antoni Pardo; Tamara Lucia Guillén Cañavate, de la Falla Carrer Toledo; Rebeca Bellmunt Garcia, de la Falla Plaça Sant Roc – Gómez Ferrer; Alicia Moreno i Jiménez, de la Falla Carrer Benemèrita – Guàrdia Civil; Eva Vázquez Alcalá, de la Falla Segon Tram Avinguda; Ana Cercós Calatayud, de la Falla Cronista Vicent Beguer Esteve i Sara Hernández Herrero, de la Falla Avinguda Reina Sofia.

L’acte començarà amb la recepció oficial per part de l’Alcaldessa Amparo Folgado i el regidor de Falles, Aitor Sánchez. Seguidament, s’iniciarà la gala, el tema central de la qual serà “A la Lluna de Torrent”, incloent-hi un espectacle en el qual participaran les pròpies falles de la ciutat.

Acte de comiat de les FFMM 2024

Durant la nit, María Peris Moreno i Vega Román Montero s’acomiadaran del món faller com a Falleres Majors de Torrent 2024, acompanyades per les seues respectives Corts d’Honor. La Cort de María Peris inclou a Mª Amparo Guzmán, Marta Navarro, Zaira Herráiz, Mª José Llópez, Estela Tanco, Miriam Martínez, Mireia Higueras i Alicia Lavara. La Cort de Vega Román està composta per Mª Cruz Peris, Lola Medina, Daniela Sanchís, Valeria Bartual, Aitana Díaz, Aitana Torres, Lucia Romero i Ainhoa Rodrigo.

Després dels emotius discursos de comiat de les Falleres Majors de 2024, es procedirà a l’acte d’elecció de les Falleres Majors de Torrent per a l’exercici 2025. El moment més esperat de la nit arribarà quan l’Alcaldessa i Diputada Provincial, Amparo Folgado, llija les actes del jurat i es revelen els noms de les noves màximes representants de les Falles de Torrent per a 2025.

El veredicte serà emés pel jurat compost per Raquel Alario Bernabé, Claudia Mas Galarza, Raquel Medina Martín, José Manuel Taengua Montaner i Sandra Giner Máñez, després de les proves del “Camí d’Un Somni 2025”. Dos famílies de Torrent veuran complits els seus somnis en una nit màgica sota la lluna de Torrent.

Junta Local Fallera ha assenyalat que per a facilitar l’accés a la Gala, l’Ajuntament obrirà l’aparcament subterrani de Parc Central i hi haurà servici de barra durant l’elecció.

Després de l’elecció de les Falleres Majors de Torrent i les seues Corts d’Honor, la setmana següent es celebrarà el Ple de Proclamació a l’Ajuntament de Torrent.