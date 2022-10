Torrent es vesteix de gala per a l’exaltació de les seues Falleres Majors, Anna Mora Míquel i Lorena González Andreu

L’exaltació de la Fallera Major tindrà lloc demà, a partir de les 19:00h, en l’Auditori de Torrent, mentre que l’exaltació de la Fallera Major Infantil se celebrarà el diumenge a partir de les 11:30h

Tots dos actes podran seguir-se a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Torrent i la Junta Local Fallera de Torrent

L’Ajuntament de Torrent va lliurar ahir les Falleres Majors, i les seues Corts d’Honor, les pintes i adreços que lluiran aquest cap de setmana

L’Auditori de Torrent s’engalanarà aquest cap de setmana per a celebrar les exaltacions de les Falleres Majors de Torrent, Anna Mora Míquel i Lorena González Andreu, que veuran el seu somni fet realitat amb aquest acte, en el qual rebran la joia i la banda que les acredita com a màximes representants falleres de la ciutat, donant inici a un any per al record, replet d’emocions, il·lusió i bons moments en companyia dels seus sers estimats.

Així, el món faller i la societat torrentina es congregaran el dissabte a la vesprada, a partir de les 19:00h, per a viure l’exaltació d’Anna com a Fallera Major de Torrent i conèixer el seu secret millor guardat: el vestit que lluirà com a representant de les Falles i el que vestiran les seues Corts d’honor. Abans, a les 18:30h, es realitzarà una recepció prèvia per a tots els assistents, com a avantsala a una vetlada que promet ser màgica, emotiva i il·lusionant.

Unes hores més tard, el diumenge a les 11:30h, l’Auditori es tornarà a omplir per a celebrar l’exaltació de Lorena com a Fallera Major Infantil en companyia dels seus amics i familiars, on també es donarà a conèixer la indumentària que vestirà en les Falles 2023 i el de la seua Cort d’Honor. Igual que el dissabte, es realitzarà una recepció prèvia a les 11:00h.

Cal destacar que tots dos actes podran seguir-se a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Torrent i de la Junta Local Fallera de Torrent.

Lliurament de pintes i adreços

Amb motiu del mig any faller, el regidor de Festes, José Pascual Martínez, en representació de l’Ajuntament de Torrent, va fer lliurament ahir a les Falleres Majors, i les seues Corts d’Honor, de les pintes i adreços que lluiran aquest cap de setmana en l’acte d’exaltació.