Torrent guardonada de nou en esta edició amb 4 ‘Flores d’Honor’ en els reconeixements ‘Vils en Flor’

Alaquàs, Castelló, Cullera, Gandia, Paterna, Picanya, Quart de Poblet i Torrent es fan amb els màxims guardons de Vils en Flor Comunitat Valenciana, iniciativa impulsada per la Fundació ASFPLANT

El regidor de l’Àrea de Medi Ambient, José Gozalvo, ha assistit este demà a la gala celebrada en el Bioparc de València, per a rebre el reconeixement

La ciutat de Torrent s’erigix com un dels noms propis de la VII edició de Vils en Flor en rebre ‘4 Flors d’Honor’. Esta iniciativa de l’Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT) reconeix anualment la labor dels municipis en relació a la potenciació dels espais verds, la gestió sostenible i l’educació ambiental, i ha tingut a bé premiar en este 2024 a la capital de L’Horta Sud pel seu compromís amb la preservació i la posada en valor de la seua riquesa natural i paisatgística.

En esta VII edició Vils en Flor els ajuntaments d’Alaquàs, Castelló, Cullera, Gandia, Paterna, Picanya, Quart de Poblet, Torrent ha aconseguit el màxim guardó, les quatre Flors d’Honor. A continuació, les tres Flors d’Honor han sigut per a Albal, Alberic, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Aldaia, Algemesí, Almussafes, Aras de los Olmos, Bétera, Calp, Carlet, Cervera del Maestre, L’Eliana, La Vall de Almomacid, Morella, Onda, Riba-roja de Túria, Silla, Vinaròs i Tous. Els reconeixements amb dos Flors d’Honor han anat a parar a Alboraia, Alcàsser, Alzira, Carcaixent, Catadau, Chera, Espadilla, Faura, Higueras, L’Alfàs del Pi, L’Alcúdia, Loriguilla, Meliana, Olocau, Orpesa, Paiporta, Rocafort, Sueca, Tavernes Blanques i Tavernes de la Valldigna. Finalment, els municipis de Favara, Llutxent, Segorbe i Rosell han sigut reconeguts amb una Flor d’Honor.

El regidor de l’Àrea de Medi Ambient, José Gozalvo, ha assistit este matí acompanyat de la tècnic de l’empresa municipal Nous Espais, a la gala de lliurament, celebrada en el Bioparc de València, on s’han donat cita representants de les diferents administracions d’al voltant de l’autonomia per al lliurament dels guardons. “En primer lloc, vull agrair al jurat i a l’organització este reconeixement, que posa en valor el treball i l’esforç de tantes i tantes persones que treballen diàriament per a fer més gran la nostra ciutat, és un merescut homenatge i un gran honor per a tots ells i per a l’Ajuntament. En segon lloc, vull reafirmar la ferma aposta d’este equip de govern i el compromís amb la millora i potenciació dels espais verds públics, la seua gestió sostenible, l’educació ambiental i la conscienciació ciutadana, especialment en el nostre pulmó verd del Vedat”, ha manifestat el Gozalvo.