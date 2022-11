Centenars de persones han gaudit de trobades amb autors com Carmen Posadas, Agustín Díaz-Yanes, Oliver Pötszch o Andrea Frediani, clubs de lectura, personatges fora de pàgines, batalles d’escriptors o rutes històriques per Torrent

L’escriptora Carmen Posadas va rebre el guardó Consulesa Honoraria de Torrent Històrica, en reconeixement a la seua dilatada trajectòria, davant els aplaudiments de l’abarrotada sala de la Casa de la Cultura

El festival literari Torrent Històrica es va acomiadar ahir de la seua quarta edició després de quatre dies d’intensa activitat, en els quals centenars de persones de Torrent i voltants han pogut gaudir de trobades amb autors com Carmen Posadas, Agustín Díaz-Yanes o els supervendes internacionals Andrea Frediani i Oliver Pötszch, clubs de lectura, personatges fora de pàgines, batalles d’escriptors o rutes per a conèixer la història de la ciutat.

“Estem entusiasmats d’haver tornat una altra vegada a la normalitat amb aquest festival de prestigi nacional i internacional, ja que, fins i tot els escriptors i escriptores que participen, ens reconeixen que tenien ganes que l’organització els cridara per a poder assistir. I això parla molt bé del treball de totes les persones que fan possible que Torrent Històrica continue consolidant-se com un referent en el panorama”, explica la regidora de Cultura, Susi Ferrer, qui també ha volgut mostrar el seu agraïment a “totes les persones que siguen acostat a viure en primera persona aquest festival, transmetent una passió per la novel·la històrica que enriqueix fins i tot més aquesta festa de la literatura”.

Obertura del festival

La inauguració del festival va ser a càrrec de l’escriptora i periodista d’El País Berna González Harbour i l’escriptor José Manuel Fajardo, els qui van protagonitzar la conversa titulada Odi a l’odi, oferint una profunda reflexió al públic sobre la base de la seua experiència professional. La vetlada va continuar amb una segona trobada titulada Llibertat és nom de dona, el qual va comptar amb la participació de la periodista i escriptora María Reig i l’escriptora, traductora i historiadora, Olalla García.

Carmen Posadas, Consulesa Honoraria de Torrent Històrica

La jornada del divendres va començar amb una xarrada de l’escriptor Alfonso Mateo Sagasta en l’IES Vetles e Vents, on va conversar amb els més joves sobre creació literària i llibres. El supervendes italià Andrea Frediani va protagonitzar la primera trobada de la vesprada a la Casa de la Cultura de Torrent, aprofundint sobre la Roma de Juli Cèsar, moment històric en el qual està ambientada la seua trilogia Dictator

La segona sessió va girar entorn del món de l’espionatge femení, temàtica de l’últim llibre de l’escriptora Carmen Posadas, Llicència per a espiar, en el qual l’autora ha recopilat diferents històries sobre dones dedicades a l’espionatge al llarg dels segles. Després de la conversa que va mantenir amb el periodista Miguel Coll, va arribar el gran moment de la vesprada i un dels més importants del festival, quan la regidora Susi Ferrer li va lliurar a Carmen Posadas el guardó de Consulesa Honoraria de Torrent Històrica davant els aplaudiments de l’abarrotada sala de la Casa de la Cultura.

La recentment premiada Carmen Posadas es va mostrar satisfeta i emocionada en rebre aquest guardó, i va declarar estar “molt contenta d’haver participat en aquesta trobada a Torrent. He après un munt i espere que a la gent que ha estat en la xarrada els haja interessat Llicència per a espiar”.

Un dissabte carregat d’activitats

El dissabte al matí va arribar el moment de gaudir d’una Ruta Històrica per la ciutat, en la qual els i les assistents van poder gaudir de la participació com cicerone de José Royo Martínez, cronista oficial de la ciutat de Torrent. A aquella mateixa hora es va celebrar un club de lectura en línia en anglès amb l’autor Abir Mukherjee sobre la seua novel·la Els prínceps de Sambalpur i, una hora després, van tenir lloc altres dos clubs de lectura presencials: un a la Biblioteca Metre amb José Manuel Fajardo, autor de Odi, i un altre en l’Associació de Veïns del Vedat, amb Alfonso Mateo Sagasta, autor de El seu pitjor enemic, una aventura cervantina.

A la vesprada el públic va poder gaudir de tres trobades amb autors. Silvestre Vilaplana i Xavier Aliaga van protagonitzar el primer d’ells, titulat Els ombres del vell segle, en el qual es va abordar la memòria històrica del segle XX a Espanya. Després va ser el moment d’escoltar a Oliver Pötzsch, un dels autors de ficció històrica més llegits a Alemanya, i al cineasta Agustín Díaz Yanes juntament amb l’escriptor Alfonso Mateo Sagasta, els qui van brindar al públic la trobada No és or tot el que rellueix.

A aquella mateixa hora, l’Auditori de Torrent va acollir la representació teatral Victoria ve a sopar, adaptada i dirigida per Carmen Nieves sobre l’obra d’Olga Minguet Pastor i protagonitzada per Tiffani Guarch i Rebeca Fer.

Un tancament de molt nivell

La clausura de la IV edició de Torrent Històrica va arribar de la mà del taller infantil Torrent en còmic, el qual va ser l’avantsala de la ja tradicional batalla d’escriptors, on dos equips de dos escriptors cadascun es van enfrontar en una trepidant lluita de creació literària improvisada.

XVI Concentració de Vehicles Clàssics Ciutat de Torrent

Les millors joies del motor es van donar cita ahir al matí en la XVI Concentració de Vehicles Clàssics Ciutat de Torrent, on els torrentins i torrentines van poder gaudir d’un viatge al passat amb una selecció de cotxes de totes les èpoques, grandàries i colors.