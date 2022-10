Els propietaris de parcel·les privades poden sol·licitar aquest servei fins al 20 de novembre en les oficines de Nous Espais o bé de manera telemàtica

Un any més, l’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal Nous Espais, posa en marxa la campanya de control de plagues de la processionària per a prevenir la seua aparició en pins de jardins, col·legis i altres instal·lacions públiques. D’igual manera, fins al 20 de novembre, el consistori ofereix la possibilitat de sol·licitar aquest servei de tractament de la plaga amb endoterapia a aquelles persones que siguen propietàries de parcel·les, amb la finalitat d’evitar infeccions tant en les propietats privades com en la via pública.

“Igual que en campanyes anteriors, el mètode que utilitzarem és el de la endoterapia, un tractament fitosanitari que destaca per la seua efectivitat i per ser respectuós amb el medi ambient i innocu per a la salut de la ciutadania, ja que manca de substàncies químiques”, explica el regidor de Medi Ambient, Francisco José Arnau, qui afig també que “el tractament es completa amb un seguiment per part dels tècnics per a comprovar la seua efectivitat i, al mateix temps, fer treballs de retirada si existira algun niu”.

Així, en lloc de realitzar un procés indiscriminat de nebulització de productes químics, la endoterapia permet focalitzar el tractament en els objectius desitjats, injectant en el tronc de l’arbre infectat una substància nutritiva o fitosanitària que es distribueix per tot el sistema vascular de la planta. En aquest aspecte, és important iniciar el tractament durant de l’època tardorenca perquè siga més eficaç, ja que les larves encara són immadures.



Les persones interessades a sol·licitar aquest servei hauran de dirigir-se a les oficines de Nous Espais -en la Plaça Major, 31- per a emplenar les dades de l’imprès d’inscripció, on el propietari de la parcel·la detallarà les necessitats del tractament; o bé descarregar l’imprès d’inscripció de la pàgina www.nousespais.es. Aquest imprès, degudament emplenat, es lliurarà en les oficines de la Plaça Major o es remetrà via email a les adreces jardineria@nousespais.es / nousespais@nousespais.es.



Per a tots aquells veïns que vulguen ampliar la informació sobre el tractament i els serveis que ofereix Nous Espais, l’Ajuntament ha disposat un telèfon de contacte del Servei de Jardineria (tels. 961551509 / 961565456).