Torrent millora 14 centres educatius durant les vacances d’estiu

Millores en infraestructures educatives a Torrent: 73.100 euros per a espais més segurs i accessibles

Destaca la renovació en centres com el CEIP Verge del Rosari i l’Escola de Persones Adultes, amb el compromís del consistori cap a l’educació

L’Ajuntament de Torrent aprofita les vacances escolars per a realitzar millores importants en 14 centres educatius de la ciutat, amb l’objectiu de garantir espais més segurs, accessibles i còmodes per a l’alumnat, el professorat i el personal administratiu. Les intervencions, amb una inversió de 73.100 euros, inclouen reparacions, repintats i la instal·lació d’infraestructures per a millorar l’accessibilitat. La majoria de les obres ja estan finalitzades, restant alguns retocs menors que es completaran al setembre.

Entre les actuacions destacades, es troben el repintat de passadissos al CEIP Verge del Rosari, la instal·lació de passamans al CEIP Juan XXIII, i la millora de les aules i espais comuns en altres centres com el CEIP Sant Pasqual, el CEE La Encarnació i el CEIP Les Terretes. També s’han fet treballs d’adequació a l’Escola de Persones Adultes (EPA) per a acollir classes que es traslladaran des de la Plaça Sant Pasqual. Aquestes millores reflecteixen el compromís del consistori amb l’educació i el desenvolupament personal dels estudiants.

El regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, José Gozalvo, destaca que aquestes actuacions formen part d’un esforç continu per a garantir entorns que afavorisquen l’aprenentatge amb atenció especial a la seguretat i l’accessibilitat. A més, el regidor d’Educació i Esports, Guillermo Alonso del Real, confia que aquestes millores contribuïsquen al benestar de la comunitat educativa i fomenten l’excel·lència acadèmica.