Torrent obri un nou pas sobre el Barranc de l’Horteta en el Clot de Bailón

La reconstrucció en el Clot de Bailón restableix la connexió entre Xarcos Secs i el Camí del Corral de Manyes reconnectant 6 nuclis de població amb Torrent

L’obra, executada des de zero, inclou drenatges reforçats i una solera de formigó per a garantir l’estabilitat del vial

L’Ajuntament treballa en solucions per a altres trams crítics, com l’elevació del pas inundable del Camí de Xarcos Secs

L’Ajuntament de Torrent continua treballant intensament en la recuperació de les infraestructures rurals afectades per la DANA del passat 29 d’octubre. La mostra més recent d’aquest esforç és la finalització de la reconstrucció del pas sobre el barranc de l’Horteta en el Clot de Bailón, una obra essencial per a restablir la connectivitat en el terme municipal.

La força de l’aigua, que va aconseguir un cabal de fins a 3.000 m³/s en el barranc de l’Horteta, segons la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), va destruir completament el pas existent, obligant a la seua reconstrucció des de zero. Durant l’última setmana, les labors s’han centrat en el moviment de terres, la instal·lació d’una obra de drenatge amb cinc tubs de D.400 sobre un llit de formigó, i l’execució d’una solera de 20 cm de formigó reforçada amb malla electrosoldada. A més, s’ha reforçat el ferm provisionalment en el camí de Rosafina, assegurant l’estabilitat del vial.

Reobertura clau per a la connexió municipal

El camí reconstruït, ja obert al trànsit de vehicles, connecta novament els camins de Xarcos Secs i el Camí del Corral de Manyes, dues artèries fonamentals per a la vertebració del terme municipal. Aquesta reobertura suposa un alleujament per als nuclis de població disseminada com a l’Horteta Alta del Camp, la Pardala, Corral del Manyet, la Piràmide, Corral dels Franxos i Font de la Teula, els residents de la qual han estat obligats a desviar-se per Calicanto o Torís per a accedir a Torrent durant l’últim mes.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacat la importància de l’obra “La recuperació d’aquesta infraestructura no sols restableix una major normalitat en la mobilitat dels nostres veïns, sinó que també reforça el nostre compromís de reconstruir el municipi. Agraïsc la implicació dels tècnics municipals, el Consell Agrari i les empreses locals en aquest procés que ha sigut una prioritat des del primer dia.”

Per part seua, el regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, José Francisco Gozalvo, ha subratllat els avanços aconseguits, “Estem treballant amb solucions tècniques que milloren la resistència de les nostres infraestructures enfront de futures pluges torrencials. Aquesta obra és un exemple de com combinem urgència i planificació, encara que és comprensible el malestar dels veïns, s’ha restablit aquest pas en temps rècord i partint des de zero, perquè ja no quedava res després de la DANA.”

Esforços en altres punts del terme municipal

La setmana passada, l’Ajuntament també va aconseguir reobrir el Camí de Xarcos Secs entre la rotonda del Camí dels Arquets i la Carrasquera. Aquestes tasques van incloure l’obertura de passos provisionals sobre el barranc de l’Horteta que es trobaven en millor estat i l’eliminació de llots que en alguns trams havien arrancat la calçada.

No obstant això, encara queda treball per fer en el tram del Camí de Xarcos Secs que roman intransitable. En aquest sentit, la setmana passada es va celebrar una reunió sobre el terreny amb tècnics de la Conselleria, la CHJ i el propi Ajuntament per a estudiar una solució definitiva. La proposta principal de l’Ajuntament de Torrent consisteix a elevar el pas inundable en dos metres mitjançant calaixos de formigó, la qual cosa permetria mantindre el flux d’aigua durant episodis de pluges torrencials habituals i garantir la transitabilidad del camí en circumstàncies normals. Aquesta obra serà realitzada per la Conselleria d’Agricultura.

Gozalvo ha afegit que “L’elevació del pas inundable és una solució que no sols repara el mal causat per la DANA, sinó que prepara la infraestructura per a escenaris futurs, sempre sota el criteri de sostenibilitat i funcionalitat, que esperem que compte amb el vistiplau de la CHJ.”

Un treball conjunt per a la recuperació

Les pluges torrencials que van afectar el terme municipal de Torrent i especialment a la veïna Torís, on es van registrar 771,8 l/m² en Mas de la Calabarra, van deixar un panorama devastador en moltes zones del terme municipal amb la desaparició de tres passos inundables i molts trams dels camins. Des de llavors, l’Ajuntament ha treballat intensament en la recuperació de camins, gràcies al Consell Agrari Municipal i la contractació d’empreses locals.

El consistori reafirma el seu compromís de restablir la normalitat en totes les zones afectades per la DANA, combinant la urgència de les obres amb la planificació de solucions duradores. Amb la reobertura del pas sobre el barranc de l’Horteta, Torrent fa un pas més en la recuperació i la millora de la seua xarxa de camins rurales