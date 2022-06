El regidor de Mobilitat, Raúl Claramonte, va destacar el treball compartit de l’administració local i la ciutadania per a impulsar projectes cap a una mobilitat sostenible

Dissabte passat es va celebrar la II Jornada de ràdio al carrer a Albal, on es van organitzar diverses taules redones per a abordar la mobilitat entre els municipis de la comarca de l’Horta Sud i el paper dels mitjans de comunicació locals i comarcals.



Torrent va ser present en la trobada, en el qual va participar el regidor de Mobilitat, Raúl Claramonte, qui va destacar treball compartit de l’administració local i la ciutadania per a continuar impulsant projectes cap a una mobilitat sostenible a la ciutat.



En aquest sentit, va reconéixer el compromís del Col·lectiu Soterranya per a fomentar l’ús de la bicicleta en el municipi com mig alternatiu durant molts anys i ha recordat als torrentinos i torrentinas que, dissabte que ve 2 de juliol, se celebrarà un acte del lliurament Bici número 1.000 del projecte ‘Bicis per a Totes’ en la capital de l’Horta Sud.



“Gestos com aquests, des de la conscienciació i sensibilització dels veïns i les associacions ens animen a continuar gestionant polítiques de mobilitat que contribuïsquen a millorar i fer de Torrent una ciutat més accessible, amable i saludable”.

En la inauguració d’aquest acte es va comptar amb la Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró; el Director General Relacions Informatives, Pere Rostoll i l’alcalde d’Albal, Ramón Marí.