Amb l’objectiu de fomentar el respecte pel medi urbà i millorar la convivència entre la ciutadania, l’Ajuntament de Tous ha llançat la campanya «Tous, cuidem les nostres arrels». Aquesta iniciativa es fonamenta en els valors de la Responsabilitat Social i els principis de sostenibilitat de l’Agenda 2030, destacant el compromís del municipi per convertir-se en un lloc més sostenible i cívic.

La campanya busca involucrar a la ciutadania de Tous mitjançant diverses accions, incloent formacions per a la infància, un punt d'informació en la via urbana dirigit especialment a persones de la tercera edat, i la creació de contingut digital.

En el marc d’aquesta proposta, es realitzaran diverses activitats com una campanya de sensibilització i comunicació en mitjans digitals, una campanya dirigida al CEIP Santa Bàrbara, la instal·lació d’un punt informatiu als carrers i l’elaboració d’un cens de punts conflictius i actes incívics.

Aquesta iniciativa és possible gràcies al finançament de la Diputació de València, alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, en particular amb els objectius de Salut i benestar, Educació de qualitat, Ciutats i comunitats sostenibles, Producció i consum responsables, i Vida d’ecosistemes terrestres.