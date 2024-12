La Direcció General de Trànsit (DGT) preveu que es realitzaran 2.256.800 desplaçaments a les carreteres i àrees d’influència de la Comunitat Valenciana durant les festes de Nadal.

Aquest volum de desplaçaments representa gairebé el 12% del total nacional, que superarà els 20,1 milions d’integrants d’aquesta operació especial.

El dispositiu especial de vigilància, regulació i seguretat en carretera començarà avui, 20 de desembre, a les 15:00 hores i s’allargarà fins a les 24:00 hores del dilluns 6 de gener.

Fases de l’operació especial

Aquest dispositiu es desenvoluparà en tres fases principals, coincidint amb les dates més destacades de les festes:

1ª fase (Nadal): des de les 15:00 hores del 20 de desembre fins a les 24:00 hores del 25 de desembre de 2024. Es preveu 793.800 desplaçaments a la Comunitat Valenciana. 2ª fase (Fi d’Any): des del 27 de desembre de 2024 fins a l’1 de gener de 2025. S’esperen 706.200 desplaçaments en la nostra àrea. 3ª fase (Reis): del 3 de gener fins a les 24:00 hores del 6 de gener de 2025. En aquest període es preveuen 458.080 desplaçaments.

Recomanacions de seguretat

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha recordat la importància de complir les normes de circulació per garantir la seguretat a les carreteres. Ha destacat que “el més important és arribar a les festes i gaudir-les amb les nostres famílies”. Bernabé ha subratllat que les condicions meteorològiques, les reunions familiars i d’amics, i el consum d’alcohol poden incrementar el perill a les carreteres durant aquestes dates.

Màxima seguretat a les carreteres

Durant l’operació, es comptarà amb un dispositiu de seguretat amb agents de la Guàrdia Civil, patrulles d’helicòpters, personal de manteniment de vies i altres recursos per facilitar la mobilitat i mantenir les condicions de seguretat a les carreteres. També s’intensificaran els controls de velocitat i d’alcoholèmia com a mesura preventiva per evitar accidents de trànsit.

Les autoritats insten a la prudència i a la responsabilitat a l’hora de conduir per garantir unes festes segures i sense incidents.

