UCIN suspén temporalment l’Agrupació Local d’Alzira

La Junta Directiva Nacional d’UCIN, reunida l’11 de desembre de 2024, ha decidit suspendre cautelarment les activitats de l’Agrupació Local d’UCIN Alzira davant les irregularitats detectades en el seu funcionament.

Entre els fets més destacats, s’han identificat nomenaments il·legals de dirigents, afiliacions massives en un breu període de temps i reunions no autoritzades amb altres partits polítics. També s’han constatat sol·licituds invàlides per a convocar assemblees extraordinàries.

Com a resposta, UCIN ha designat una Comissió Gestora provisional, presidida per Gemma del Pilar García Tarancón, que s’encarregarà de garantir la continuïtat administrativa, investigar els fets i elaborar un informe detallat. A més, s’ha confirmat Enrique Montalvá com a portaveu municipal, assegurant la continuïtat dels pactes polítics locals vigents.

La suspensió estarà vigent fins que concloga el procediment sancionador i s’adopte una resolució definitiva. UCIN reafirma el seu compromís amb la legalitat i la transparència en els seus processos interns.