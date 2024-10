Una nit màgica a Torrent, tancarà el 9 d’octubre

L’Ajuntament prepara amb la Pirotècnia Vulcano, un espectacular castell que enlluernarà als assistents

Com a colofó a la intensa i variada programació organitzada per l’Ajuntament per a celebrar el 9 d’octubre, Torrent dispararà un gran castell de focs artificials dissenyat per pirotècnia Vulcano, que tancarà el dia gran de tots els valencians.

La Pirotècnia Vulcano, amb una trajectòria destacada, de 30 anys d’experiència, en l’àmbit dels espectacles pirotècnics, ha sigut reconeguda per la seua capacitat de fusionar art i tècnica en enlluernadores exhibicions de foc i llum, que no sols il·luminen el cel, sinó que també reten homenatge a l’herència cultural valenciana.

Esdeveniments que són una veritable manifestació de creativitat i precisió i oferixen una experiència visual plena de matisos, llum, color, ritme i intensitat. La innovació i la busca de noves formes d’expressió són segells distintius de la Pirotècnia Vulcano, que continua sorprenent el públic i mantenint visca la tradició pirotècnica valenciana.

La firma ja és coneguda a Torrent, després de disparar ha sigut responsable d’esdeveniments significatius com la inauguració de L’Espai Sant Gregori, la mascletá experimental de l’1 de març amb el “Arribada del Foc” i el castell del 9 d’octubre de l’any passat, entre altres.

Una vegada finalitzada la processó cívica el 9 d’octubre, pronunciats els discursos oficials i després de la celebració del concert extraordinari en homenatge a Jaume I i al cantant Nino Bravo interpretat per la banda Unió Musical de Torrent, i després de la interpretació dels himnes, es procedirà al tret del gran espectacle de focs artificials que sorprendrà els assistents, finalitzant les celebracions de la ‘festa de tots el valencians’.

El castell amb una duració de 6 minuts, es dispararà des de dos plataformes de 15 metres d’altura situades darrere de la Torre, amb més de 200 artificis pirotècnics. Es podrà gaudir de seqüència amb ritme i color en acceleració per a fer vibrar al públic amb 15 conjunts diferents de colors i ritmes per a acabar amb un final apoteòsic dividit en 5 parts: 3 finals, 1 bombardeig en color i 1 bombardeig de tro.

L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha declarat que “sense revelar molts detalls, vull convidar als torrentinos a viure esta experiència que ha preparat Vulcano i que estic segura els sorprendrà. Un dels aspectes més destacats en la celebració del 9 d’octubre és sens dubte la pirotècnica, una senya d’identitat molt valenciana, que no sols mostra l’habilitat, la creativitat i l’art d’estos mestres del foc, sinó que també són expressió d’alegria i esperit festiu de la nostra terra”.