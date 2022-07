Sandra Gómez destaca que, amb este projecte, l’entorn del Mercat del Cabanyal disposarà de nous espais lliures i més vegetació

La Junta de Govern Local ha aprovat el projecte de renovació de l’entorn del Mercat del Cabanyal, inclòs dins de les actuacions de l’estratègia EDUSI del Cabanyal-Canyamelar. Es centra en la reorganització i reurbanització dels espais que envolten el Mercat, formant un nou espai per als vianants en forma de L en les façanes est i sud en les quals es plantarà nova vegetació i es crearan espais d’estada entre nous escocells i parterres de gran grandària.

Els espais més amplis se situen en la zona sud del Mercat, formant una gran plaça voltada d’arbres com a espai multifuncional enfront de l’entrada. Per al disseny d’este espai, s’ha tingut en compte la plantà de la falla i les seues activitats. A més, s’hi preveu una zona amb aparells biosaludables per a persones majors i una altra de jocs infantils, totes dos envoltades d’arbres que controlen l’entrada de la llum del sol i ombregen a l’estiu.

En esta línia, s’introduïx nou arbratge, que fins ara era quasi inexistent, així com vegetació baixa en parterres. Estes zones verdes funcionen com a sistemes de drenatge sostenible que recullen part de l’aigua per a filtrar-la al terreny natural, millorant així la gestió de l’aigua.

La distribució dels espais verds s’orienta per permetre i dirigir el pas de les persones que acudixen al mercat, de manera que els recorreguts siguen còmodes i accessibles, a més de fer més visibles els llocs exteriors. El disseny del projecte ha tingut en compte també la coexistència del mercat extraordinari del Cabanyal, així com del mercat de nadal, estudiant la ubicació de tots els llocs previstos per a adaptar la ubicació de les zones verdes i mobiliari.

Al carrer d’Ernest Anastasio i en Just Vilar es reserven zones d’aparcament i càrrega i descàrrega per als comerciants. Les dimensions de l’espai previst en Just Vilar permeten, a més, l’estacionament de vehicles de gran grandària en bateria, facilitant el seu ús pels vehicles de comerciants i proveïdors.

El projecte comporta una inversió total d’1.300.000 € (IVA inclòs). Per a la seua execució, es disposa de fons europeus de l’estratègia EDUSI del Cabanyal, que aporten un cinquanta per cent del pressupost.

“Amb actuacions com esta avancem en l’estratègia València Ciutat de Places, amb la qual dignifiquem l’espai públic dels nostres barris. Això és important, a més, en els quatre projectes que des de la delegació d’Urbanisme estem desenvolupant per a esta part del barri del Cabanyal-Canyamelar, i que, al costat del nou centre de dia, escoleta, centre cívic i el centre d’ocupació i formació, permetran regenerar i recuperar tota una zona amenaçada en el seu moment amb desaparéixer, però a la qual ara retornarem la dignitat i vitalitat que mereix”, ha conclòs la vicealcaldessa.