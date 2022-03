V Festa de la Carxofa Alaquàs￼

La festa, organitzada per l’Associació d’Amigues i Amics del Cant de la Carxofa i la Societat Gastronòmica El Cullerot d’Alaquàs, se celebrarà el diumenge 27 de març a la plaça de la Constitució

El Castell d’Alaquàs va acollir el passat dilluns 7 de març l’acte de presentació de la V Festa de la Carxofa d’Alaquàs organitzada per l’Associació d’Amigues i Amics del Cant de la Carxofa i la Societat Gastronòmica El Cullerot amb la col·laboració l’Ajuntament d’Alaquàs, la Unió Musical d’Alaquàs, Caixa Popular, Cerveza Tyris i Mediterránea Gastrónoma.

La festa tindrà lloc el proper diumenge 27 de març i en ella participaran diferents locals de restauració del municipi i comptarà amb un taller de veus per al públic infantil amb el Cant de la Carxofa.

En l’acte de presentació, el president de El Cullerot, Javier Atencia, va agrair la presència de totes les persones que faran possible aquesta nova edició de la festa i va destacar el “caràcter participatiu de les veïnes i els veïns d’Alaquàs així com del que ha representat i representa l’horta per a Alaquàs”. Per la seua part, la presidenta de l’Associació d’Amigues i Amics del Cant de la Carxofa, Maria Alfonso, es va mostrar satisfeta de posar en marxa una nova edició d’una festa que es va iniciar per diferents motius: “estimar el nostre poble, estimar les nostres tradicions i posar en valor la nostra gastronomia local”. Va intervindre també l’autor de còmics i alaquaser, Iván García Aguado, qui ha dissenyat unes estovalles per a la festa així com el responsable de la creació i divulgació del cartell i vídeo promocional, Nacho García.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, acompanyat per la Regidora de Festes, Sandra Conde, el Regidor de Cultura, Fran Evangelista i el Regidor de Serveis Urbans, Sebastián Ruiz, va ser l’encarregat de clausurar l’acte. En la seua intervenció es va mostrar “orgullós pel treball realitzat per a impulsar una nova edició de la festa de la que gaudirà tota la ciutadania. Heu demostrat que Alaquàs és capaç de liderar iniciatives com aquesta que són una oportunitat per a posar en valor i promocionar les nostres tradicions com és el Cant de la Carxofa, donar a conéixer la qualitat de la nostra gastonomia i activar el nostre comerç local”.

Durant l’acte es va presentar la imatge del cartell, una imatge que té com a lema “El cor de la Carxofa” i que representa el que és un element fonamental d’aquest producte típic de la gastronomia de l’horta. A continuació va tindre lloc la projecció d’un vídeo protagonitzat per veïnes i veïns d’Alaquàs a través del qual es fusionen totes els elements que formen part d’una festa feta pel i per al poble: música, gastronomia i Cant de la Carxofa.El vídeo es pot visualitzar en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=ftKIf50FBrM

