La Flota de d’Entrenament del Japó fa història amb la seva primera visita a València, rebuda amb un variat programa de visites i activitats.

Cadets del vaixell escola ‘Kashima’ exploren la Casa Consistorial i la Policia Local en el marc de la seva visita oficial a la ciutat

La ciutat de València ha viscut este dilluns un esdeveniment històric amb l’arribada de la Flota d’Entrenament del Japó, composta pel vaixell escola ‘Kashima’ i l’embarcació d’escorta ‘Shimakaze’. És la primera vegada que la flota nipona visita la ciutat, portant a bord prop de 600 tripulants, entre els quals es troben 190 joves cadets de la Força d’Autodefensa Marítima del Japó.

La flota va ser rebuda a primera hora del matí en el port de València per Juan Giner, alcalde en funcions, acompanyat per diverses autoritats autonòmiques i nacionals. Després d’un calorós benvingut, una representació de la delegació japonesa, encapçalada pel contraalmirall Takahiro Nishiyama i la cònsol general del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, va visitar l’Ajuntament de València. Allà, Juan Giner els va obsequiar amb pots de mel de l’abellar municipal i llibres il·lustrats amb cartells fallers, com a mostra d’amistat i respecte entre ambdós cultures.

Durant la visita, els cadets del vaixell escola ‘Kashima’ van tindre l’oportunitat de recórrer les instal·lacions de la Casa Consistorial, incloent-hi el Museu Històric, el Saló de Cristall i l’Hemicicle, on van poder conéixer més sobre la història i la cultura valenciana.

A primera hora de la vesprada, la delegació japonesa va visitar les dependències de la Policia Local en l’avinguda del Cid, acompanyada pel regidor Jesús Carbonell i el comissari principal José Vicente Herrera. Durant esta visita, van conéixer la Sala Tàctica – CISE (Centre Integral de Seguretat i Emergències) i la planificació dels servicis de seguretat de la ciutat.

La jornada finalitzarà amb un còctel a bord del vaixell escola ‘Kashima’, al qual han sigut convidades autoritats i representants de la societat civil valenciana. El regidor de l’Àrea de Seguretat i Mobilitat, Jesús Carbonell, assistirà en representació de l’Ajuntament de València.