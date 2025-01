València amplia el centre d’acolliment d’animals de Benimàmet amb una nova parcel·la de 2.000 metres quadrats

L’Oficina de Benestar Animal aposta per duplicar l’espai del centre i millorar les condicions de vida dels animals residents

L’Ajuntament de València, a través de l’Oficina de Benestar Animal, ha ampliat les instal·lacions del centre d’acolliment d’animals de Benimàmet amb el lloguer d’una parcel·la confrontant de 2.000 metres quadrats.

Aquest espai, situat al número 156 del Camí Nou de Paterna, permetrà la creació d’una zona d’esplai per als animals, duplicant l’espai actual i afavorint el seu benestar.

Una aposta pel benestar animal

El regidor responsable de l’Oficina de Benestar Animal, Juan Carlos Caballero, ha explicat que aquesta mesura és clau per a garantir una major qualitat de vida als animals residents del centre. “Fins ara, no comptaven amb un espai adequat per a córrer lliurement o gaudir de l’afecte dels voluntaris. Aquesta limitació afectava la seua felicitat, benestar i fins i tot les possibilitats de ser adoptats”, ha assenyalat Caballero.

La nova parcel·la, llogada per un període mínim de quatre anys prorrogables, permetrà que els animals tinguen accés a zones d’ombra, espais per a passejar i jocs dissenyats especialment per a ells. A més, es realitzaran actuacions d’adequació del terreny, com ara la neteja, el clos i la instal·lació d’elements lúdics, amb una inversió prevista de 10.000 euros.

Millores en les instal·lacions existents

Paral·lelament, l’Ajuntament està realitzant una sèrie de millores en les instal·lacions del centre d’acolliment, incloent-hi la redistribució de l’espai per a optimitzar les estades destinades als animals, així com les zones de treball per als veterinaris i el personal. Segons Caballero, “s’estan executant projectes que mai es van arribar a pressupostar ni planificar en anys anteriors. Aquest equip de govern aposta per solucions reals i àgils per a dotar els animals de millors condicions de vida mentre esperen una nova llar.”

Crida a l’adopció en vespres de Sant Antoni Abat

El regidor ha destacat que aquesta notícia arriba en una data significativa: la festivitat de Sant Antoni Abat, patró dels animals. Ha aprofitat per a fer una crida a la solidaritat dels valencians: “Animem la ciutadania a acostar-se al centre municipal i a donar una segona vida a aquests animals amb una nova llar i una família.”

Amb aquesta ampliació, l‘Ajuntament de València reafirma el seu compromís amb el benestar animal i treballa per a garantir que els residents del centre d’acolliment gaudisquen d’un entorn digne, saludable i adaptat a les seues necessitats fins que troben una família que els done una segona oportunitat.