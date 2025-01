València convoca les ajudes als monuments fallers per un import de 2,4 milions d’euros 

L’Ajuntament de València ha destinat per a esta convocatòria del 2025 d’ajudes al sector faller una quantia màxima total de 2,4 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 4,16% respecte al passat exercici de 2024, que va ser de 2,2 milions d’euros.

Com a novetat, la Regidoria de Falles “concedirà un 10% addicional, fins a un màxim de 5.000 euros en les falles grans i de 2.500 euros en les falles infantils, per a aquelles comissions que s’hagen vist afectades per la dana, les quals hauran de presentar el corresponent certificat emés per la Junta Central Fallera o pel Gremi d’artistes fallers”, tal com arrepleguen les bases de la convocatòria d’ajudes municipals.

L’import de l’ajuda es xifra per a cada comissió fallera beneficiària en un 30% de la base imposable dels imports dels monuments remesos mitjançant informe per la Junta Central Fallera, sense que puga considerar-se per al càlcul indicat l’excés del monument sobre el cost de la falla respectiva de la plaça de l’Ajuntament.